Бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России - РИА Новости, 04.10.2025
15:59 04.10.2025
Бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России
Бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России
Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России для продажи косметической продукции, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 04.10.2025
Новости
Бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России

Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России

Логотип Polo Ralph Lauren на вывеске магазина
Логотип Polo Ralph Lauren на вывеске магазина. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России для продажи косметической продукции, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, заявка была подана в ведомство в феврале 2025 года, в сентябре было принято решение о регистрации. В качестве заявителя указана американская "Лоран Компани".
Теперь под данным брендом в России могут производить и продавать ароматизированное мыло, духи, кремы для тела и прочую косметическую продукцию.
