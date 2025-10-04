Пропавшая в Красноярском крае семья ушла в поход в легкой одежде

КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. Пропавшая в Красноярском крае семья ушла в турпоход в легкой одежде и должна была вернуться к турбазе через три — три с половиной часа, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СК России.

"Ушли с базы в 12:00 (8:00 мск) 28 сентября. Работнику базы сообщили, что пойдут до горы Буратинка и обратно. Пешим ходом с ребенком это по времени три — три с половиной часа. <…> Были в облегченной одежде", — сообщили в СК

Также в ведомстве уточнили, что, предположительно, на подходе к горе погода начала резко меняться, пошел дождь со снегом и поднялся ветер, поэтому они, возможно, решили где-то укрыться и заблудились.

В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК России возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но та не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья.