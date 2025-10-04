Рейтинг@Mail.ru
07:53 04.10.2025 (обновлено: 15:19 04.10.2025)
Пропавшая в Красноярском крае семья ушла в поход в легкой одежде

Автомобиль пропавшей в Красноярском крае семьи
КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. Пропавшая в Красноярском крае семья ушла в турпоход в легкой одежде и должна была вернуться к турбазе через три — три с половиной часа, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СК России.
"Ушли с базы в 12:00 (8:00 мск) 28 сентября. Работнику базы сообщили, что пойдут до горы Буратинка и обратно. Пешим ходом с ребенком это по времени три — три с половиной часа. <…> Были в облегченной одежде", — сообщили в СК.
В Красноярском крае не нашли следов пропавшей в походе семьи
3 октября, 06:57
3 октября, 06:57
Также в ведомстве уточнили, что, предположительно, на подходе к горе погода начала резко меняться, пошел дождь со снегом и поднялся ветер, поэтому они, возможно, решили где-то укрыться и заблудились.
В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК России возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но та не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья.
В поисках заняты около 200 человек. На помощь прибыли добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК России. В настоящее время в этой местности ухудшилась погода: прошел дождь, а после выпал снег. Наземная группа поисковиков за время поисков прошла 37 квадратных километров.
Погода ухудшилась в местности, где пропала семья из Красноярского края
Вчера, 06:39
Вчера, 06:39
 
