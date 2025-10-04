Рейтинг@Mail.ru
06:39 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/poiski-2046315510.html
Погода ухудшилась в местности, где пропала семья из Красноярского края
Дождь и снег прошли в местности Кутурчинского белогорья в Красноярском крае, где в турпоходе пропала семья, поиски не прекращаются, сообщили в красноярском... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T06:39:00+03:00
2025-10-04T06:39:00+03:00
происшествия
красноярский край
иркутск
томск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, красноярский край, иркутск, томск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Иркутск, Томск, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : МЧС Красноярского краяПоиски пропавшей семьи в Партизанском районе
Поиски пропавшей семьи в Партизанском районе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : МЧС Красноярского края
Поиски пропавшей семьи в Партизанском районе. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. Дождь и снег прошли в местности Кутурчинского белогорья в Красноярском крае, где в турпоходе пропала семья, поиски не прекращаются, сообщили в красноярском отделении "ЛизаАлерт".
"Погода ухудшилась, прошел дождь, а затем и вовсе выпал снег. На месте поиска также значительные перебои с мобильной связью… Штаб отряда "ЛизаАлерт" Красноярского края, усиленного добровольцами из Иркутска, Томска, Новосибирска, Кемерова и Абакана, работает в круглосуточном режиме. Утром прилетели первые добровольцы из Москвы", - говорится в сообщении.
В добровольческом отряди уточнили, что бортами вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел" и пешими поисковыми группами "ЛизаАлерт" пройдено более 800 километров треков. Территория поиска расширяется.
В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.
На поисках работают около 200 человек. На помощь прибыли добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК.
ПроисшествияКрасноярский крайИркутскТомскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
