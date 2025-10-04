Погода ухудшилась в местности, где пропала семья из Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. Дождь и снег прошли в местности Кутурчинского белогорья в Красноярском крае, где в турпоходе пропала семья, поиски не прекращаются, сообщили в красноярском отделении "ЛизаАлерт".

Томска, Новосибирска, Кемерова и "Погода ухудшилась, прошел дождь, а затем и вовсе выпал снег. На месте поиска также значительные перебои с мобильной связью… Штаб отряда "ЛизаАлерт" Красноярского края , усиленного добровольцами из Иркутска Абакана , работает в круглосуточном режиме. Утром прилетели первые добровольцы из Москвы", - говорится в сообщении.

В добровольческом отряди уточнили, что бортами вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел" и пешими поисковыми группами "ЛизаАлерт" пройдено более 800 километров треков. Территория поиска расширяется.

В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.