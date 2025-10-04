Рейтинг@Mail.ru
Поисковики обследовали 37 квадратных километров в поисках пропавшей семьи - РИА Новости, 04.10.2025
07:30 04.10.2025
Поисковики обследовали 37 квадратных километров в поисках пропавшей семьи
Поисковики обследовали 37 квадратных километров в поисках пропавшей семьи - РИА Новости, 04.10.2025
Поисковики обследовали 37 квадратных километров в поисках пропавшей семьи
Наземная группа поисковиков прошла 37 квадратных километров при поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, сообщает ГУМЧС по краю. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T07:30:00+03:00
2025-10-04T07:30:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
россия
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Поисковики обследовали 37 квадратных километров в поисках пропавшей семьи

Поисковики прошли 37 квадратных километров при поисках семьи в Красноярском крае

© МВД 24/TelegramПоиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска
Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© МВД 24/Telegram
Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 окт – РИА Новости. Наземная группа поисковиков прошла 37 квадратных километров при поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, сообщает ГУМЧС по краю.
"За прошедшие сутки наземными группировками было обследовано 37 квадратных километров: сам массив Буратинка, тропа вдоль прилегающей реки, тропа вдоль самого массива, тропа на массив Мальвинка, предгорье горы Кутурчинское-Белогорье. С помощью беспилотника самолетного типа сотрудники МЧС России обследовали район, налет составил 1 час 27 минут", - говорится в сообщении.
Поиски пропавшей семьи в Партизанском районе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Погода ухудшилась в местности, где пропала семья из Красноярского края
Вчера, 06:39
В ГУМЧС уточняют, что в субботу запланировано применение вертолета добровольцев. В поисках участвуют около 200 человек.
В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.
На помощь прибыли добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК. В настоящее время в местности, где пропала семья, ухудшилась погода: прошел дождь, а после выпал снег.
Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя дочка решила пойти в поход с родителями - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Появились подробности дела семьи, пропавшей в Красноярском крае
3 октября, 14:12
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
