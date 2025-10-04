Поисковики обследовали 37 квадратных километров в поисках пропавшей семьи

КРАСНОЯРСК, 4 окт – РИА Новости. Наземная группа поисковиков прошла 37 квадратных километров при поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, сообщает ГУМЧС по краю.

В ГУМЧС уточняют, что в субботу запланировано применение вертолета добровольцев. В поисках участвуют около 200 человек.

На помощь прибыли добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК. В настоящее время в местности, где пропала семья, ухудшилась погода: прошел дождь, а после выпал снег.