Поисковики обследовали 37 квадратных километров в поисках пропавшей семьи
Наземная группа поисковиков прошла 37 квадратных километров при поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, сообщает ГУМЧС по краю. РИА Новости, 04.10.2025
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
россия
2025
Новости
ru-RU
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
КРАСНОЯРСК, 4 окт – РИА Новости. Наземная группа поисковиков прошла 37 квадратных километров при поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, сообщает ГУМЧС по краю.
"За прошедшие сутки наземными группировками было обследовано 37 квадратных километров: сам массив Буратинка, тропа вдоль прилегающей реки, тропа вдоль самого массива, тропа на массив Мальвинка, предгорье горы Кутурчинское-Белогорье. С помощью беспилотника самолетного типа сотрудники МЧС России
обследовали район, налет составил 1 час 27 минут", - говорится в сообщении.
В ГУМЧС уточняют, что в субботу запланировано применение вертолета добровольцев. В поисках участвуют около 200 человек.
В четверг в МВД по Красноярскому краю
сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК
РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.
На помощь прибыли добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК. В настоящее время в местности, где пропала семья, ухудшилась погода: прошел дождь, а после выпал снег.