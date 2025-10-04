Рейтинг@Mail.ru
Здание на Садовом кольце оснастят подсветкой
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:34 04.10.2025
Здание на Садовом кольце оснастят подсветкой
Здание на Садовом кольце оснастят подсветкой
Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой административное здание на Садовом кольце в центре Москвы, сообщил... РИА Новости, 04.10.2025
москва, садовое кольцо (москва), петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Садовое кольцо (Москва), Петр Бирюков
Здание на Садовом кольце оснастят архитектурно-художественной подсветкой

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой административное здание на Садовом кольце в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения здания, расположенного на пересечении Садовой-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова. Главная задача - подчеркнуть уникальные элементы фасада и вписать дом в световой облик города. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 600 осветительных приборов", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что светодиодные светильники будут располагаться в верхней части фасада и на карнизах, подсвечивать выступающие части здания и входную группу.
"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСадовое кольцо (Москва)Петр Бирюков
 
 
