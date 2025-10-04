Здание на Садовом кольце оснастят подсветкой

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой административное здание на Садовом кольце в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Разработали специальный проект организации освещения здания, расположенного на пересечении Садовой-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова. Главная задача - подчеркнуть уникальные элементы фасада и вписать дом в световой облик города. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 600 осветительных приборов", - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что светодиодные светильники будут располагаться в верхней части фасада и на карнизах, подсвечивать выступающие части здания и входную группу.

"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - добавил Бирюков.