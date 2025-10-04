Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ пострадал подросток
20:01 04.10.2025 (обновлено: 20:02 04.10.2025)
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ пострадал подросток
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ пострадал подросток
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
белгородский район
происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ пострадал подросток

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Шестнадцатилетний юноша обратился за медицинской помощью после сбросов взрывных устройств с украинского дрона в ночь на субботу в селе Гора-Подол Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"За медицинской помощью обратился 16-летний юноша, который получил множественные осколочные ранения стоп сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Пострадавший госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате обстрела разрушена кровля здания социального объекта. В селе Козинка от удара дрона повреждён автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, по уточнённой информации от медиков, диагнозы двух женщин, которые после атаки беспилотника на коммерческий объект в Белгороде были доставлены в больницу, не подтвердились. В Белгородском районе, по данным губернатора, атакам дронов подверглись села Весёлая Лопань, Николаевка и хутор Церковный, в Шебекинском округе - села Зиборовка и Муром.
"В посёлке Красная Яруга от детонации FPV-дрона повреждена кровля гаража. Ещё одна атака дрона зафиксирована в посёлке Малиново Волоконовского района", - уточнил Гладков.
В Белгороде при атаке дрона пострадали четыре человека
ПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
