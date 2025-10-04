В Белгородской области после атаки дрона ВСУ пострадал подросток

БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Шестнадцатилетний юноша обратился за медицинской помощью после сбросов взрывных устройств с украинского дрона в ночь на субботу в селе Гора-Подол Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.