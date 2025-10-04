В Белгородской области после атаки дрона ВСУ пострадал подросток

БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Шестнадцатилетний юноша обратился за медицинской помощью после сбросов взрывных устройств с украинского дрона в ночь на субботу в селе Гора-Подол Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"За медицинской помощью обратился 16-летний юноша, который получил множественные осколочные ранения стоп сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Пострадавший госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате обстрела разрушена кровля здания социального объекта. В селе Козинка от удара дрона повреждён автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, по уточнённой информации от медиков, диагнозы двух женщин, которые после атаки беспилотника на коммерческий объект в Белгороде были доставлены в больницу, не подтвердились. В Белгородском районе, по данным губернатора, атакам дронов подверглись села Весёлая Лопань, Николаевка и хутор Церковный, в Шебекинском округе - села Зиборовка и Муром.
"В посёлке Красная Яруга от детонации FPV-дрона повреждена кровля гаража. Ещё одна атака дрона зафиксирована в посёлке Малиново Волоконовского района", - уточнил Гладков.