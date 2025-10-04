Источник: Израиль готовится к обсуждению деталей плана Трампа

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских заключенных, сообщил РИА Новости израильский правительственный источник.

"Переговорная группа получила указание от политического эшелона подготовить отправку делегации для обсуждения деталей плана по освобождению израильских заложников в обмен на освобождение некоторого количества палестинских террористов из тюрем", - сообщил источник.