Рейтинг@Mail.ru
Источник: Израиль готовится к обсуждению деталей плана Трампа - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 04.10.2025 (обновлено: 09:45 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/plan-2046331281.html
Источник: Израиль готовится к обсуждению деталей плана Трампа
Источник: Израиль готовится к обсуждению деталей плана Трампа - РИА Новости, 04.10.2025
Источник: Израиль готовится к обсуждению деталей плана Трампа
Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T09:37:00+03:00
2025-10-04T09:45:00+03:00
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
сша
в мире
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139026/93/1390269303_0:239:2795:1811_1920x0_80_0_0_664a643a8f491428e89f12e2357b3f77.jpg
https://ria.ru/20251003/izrail-2046271083.html
израиль
сша
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139026/93/1390269303_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_b2b4345e474e41e0ef92fb6d9b528ab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, сша, в мире, хамас, сектор газа
Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, США, В мире, ХАМАС, Сектор Газа
Источник: Израиль готовится к обсуждению деталей плана Трампа

Израиль готовится к обсуждению освобождения израильских заложников из Газы

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИзраильский флаг
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Израильский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских заключенных, сообщил РИА Новости израильский правительственный источник.
"Переговорная группа получила указание от политического эшелона подготовить отправку делегации для обсуждения деталей плана по освобождению израильских заложников в обмен на освобождение некоторого количества палестинских террористов из тюрем", - сообщил источник.
При этом пока неизвестно, где пройдут первые переговоры по плану Трампа.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху позднее заявила, что Израиль на фоне ответа ХАМАС приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.
Военные на палубе корвета ВМС Израиля - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Израиле отчиталась о перехвате "Флотилии стойкости"
3 октября, 19:29
 
ИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуСШАВ миреХАМАССектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала