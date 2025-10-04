Врач рассказала о полезных свойствах персиков

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В персиках содержится большое количество воды и клетчатки, которые помогают мягко регулировать работу кишечника и предотвращать запоры, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

"Персики, особенно их бархатистая кожица, являются довольно распространенным аллергеном. Реакция может проявляться зудом во рту, крапивницей или более серьезными симптомами. Персики содержат ферментируемые углеводы, которые могут вызывать вздутие, газы и дискомфорт у людей с чувствительным кишечником", - предупредила Тен.