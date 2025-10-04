https://ria.ru/20251004/perm-2046364469.html
В Пермском крае сняли режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности снят в Пермском крае, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. РИА Новости, 04.10.2025
