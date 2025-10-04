Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае сняли режим беспилотной опасности
14:41 04.10.2025
В Пермском крае сняли режим беспилотной опасности
В Пермском крае сняли режим беспилотной опасности
В Пермском крае сняли режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности снят в Пермском крае, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. РИА Новости, 04.10.2025
безопасность, пермский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пермский край
В Пермском крае сняли режим беспилотной опасности

В Пермском крае спустя три часа сняли режим беспилотной опасности

© Depositphotos.com / ParStudВид на Пермь
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Depositphotos.com / ParStud
Вид на Пермь. Архивное фото
ПЕРМЬ, 4 окт - РИА Новости. Режим беспилотной опасности снят в Пермском крае, сообщает региональное министерство территориальной безопасности.
"Отбой угрозы беспилотной опасности в Пермском крае", - говорится в сообщении.
Режим беспилотной опасности продлился менее трех часов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.10.2025
2 октября, 15:44
 
2 октября, 15:44
Специальная военная операция на Украине
 
 
