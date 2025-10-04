Пермского школьника арестовали за покушение на совершение теракта

ПЕРМЬ, 4 окт - РИА Новости. Подростка арестовали в Перми до 1 декабря за покушение на совершение теракта, мальчик пытался поджечь металлический шкаф у железнодорожных путей, сообщает Дзержинский районный суд.

По данным судебного органа, 15-летний подросток поджег металлический шкаф батарейного типа у железнодорожных путей. Мальчик сразу сбежал, так как увидел приближающихся прохожих. При этом в металлической конструкции возле путей не было важного оборудования: устройств сигнализации, централизации и блокировки.

"Несовершеннолетнему предъявлено обвинение за покушение на совершение поджога в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Пермяку предстоит находиться в СИЗО до 1 декабря", - говорится в сообщении. Постановление пока не вступило в силу.