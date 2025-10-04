Рейтинг@Mail.ru
Пермского школьника арестовали за покушение на совершение теракта - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/perm-2046339445.html
Пермского школьника арестовали за покушение на совершение теракта
Пермского школьника арестовали за покушение на совершение теракта - РИА Новости, 04.10.2025
Пермского школьника арестовали за покушение на совершение теракта
Подростка арестовали в Перми до 1 декабря за покушение на совершение теракта, мальчик пытался поджечь металлический шкаф у железнодорожных путей, сообщает... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T11:09:00+03:00
2025-10-04T11:09:00+03:00
происшествия
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
https://ria.ru/20250922/podrostok-2043457744.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
Пермского школьника арестовали за покушение на совершение теракта

В Перми подростка арестовали за попытку поджечь металлический шкаф у ж/д путей

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 4 окт - РИА Новости. Подростка арестовали в Перми до 1 декабря за покушение на совершение теракта, мальчик пытался поджечь металлический шкаф у железнодорожных путей, сообщает Дзержинский районный суд.
По данным судебного органа, 15-летний подросток поджег металлический шкаф батарейного типа у железнодорожных путей. Мальчик сразу сбежал, так как увидел приближающихся прохожих. При этом в металлической конструкции возле путей не было важного оборудования: устройств сигнализации, централизации и блокировки.
"Несовершеннолетнему предъявлено обвинение за покушение на совершение поджога в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Пермяку предстоит находиться в СИЗО до 1 декабря", - говорится в сообщении. Постановление пока не вступило в силу.
Уточняется, что мальчик ранее уже совершал противоправные деяния и склонен к девиантному поведению и бродяжничеству. В школе написали на ребенка отрицательную характеристику.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Москве арестовали подростка по делу о теракте
22 сентября, 10:09
 
ПроисшествияПермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала