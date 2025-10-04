СМИ узнали, когда начнутся переговоры по Газе в рамках плана Трампа

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа с участием делегаций Израиля и США начнутся в воскресенье в Египте, сообщил в субботу 12-й канал израильского телевидения.

Ранее в субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию в секторе Газа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских заключенных.

Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху позднее заявила, что Израиль на фоне ответа ХАМАС приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.

Израильские наблюдатели и журналисты отмечают, что в заявлении ХАМАС нет упоминания о согласии группировки на ключевые требования Израиля о разоружении и отказе от участия в управлении сектором Газа в будущем, что было прописано в плане Трампа. При этом, ответ Израиля о готовности приступить к реализации плана также не содержит никаких гарантий, что война не будет прекращена в случае удачной реализации сделки по обмену заложников на заключенных.

Политический источник в Израиле сообщил телеканалу, что Израиль не намерен затягивать переговоры, а согласился лишь на тактическую паузу, чтобы исчерпать возможности для возвращения заложников.

"Если ХАМАС не будет сотрудничать, мы сможем быстро продвинуться в Газе. Цена паузы невысока, и стоит дать шанс на освобождение заложников", - цитирует телеканал заявление источника.