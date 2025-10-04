Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, когда начнутся переговоры по Газе в рамках плана Трампа
13:03 04.10.2025
СМИ узнали, когда начнутся переговоры по Газе в рамках плана Трампа
Переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа с участием делегаций Израиля и США начнутся в воскресенье в Египте, сообщил в субботу 12-й канал... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
израиль
сша
египет
дональд трамп
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
хамас
израиль
сша
египет
сектор газа
в мире, израиль, сша, египет, дональд трамп, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, США, Египет, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
СМИ узнали, когда начнутся переговоры по Газе в рамках плана Трампа

Переговоры по Газе с участием Израиля и США пройдут в воскресенье в Египте

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа с участием делегаций Израиля и США начнутся в воскресенье в Египте, сообщил в субботу 12-й канал израильского телевидения.
По данным телеканала, cпецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже вылетел в Египет. Отмечается, что со стороны США в переговорах может принять участие зять президента США Джаред Кушнер, который был в числе разработчиков плана Дональда Трампа по урегулированию в Газе. Израильскую делегацию может возглавить министр стратегического планирования и доверенное лицо премьера Биньямина Нетаньяху Рон Дермер, отмечает телеканал.
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
ХАМАС рассказало, кто должен решать вопрос управления Газой
Вчера, 11:07
Ранее в субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию в секторе Газа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских заключенных.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху позднее заявила, что Израиль на фоне ответа ХАМАС приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.
Израильские наблюдатели и журналисты отмечают, что в заявлении ХАМАС нет упоминания о согласии группировки на ключевые требования Израиля о разоружении и отказе от участия в управлении сектором Газа в будущем, что было прописано в плане Трампа. При этом, ответ Израиля о готовности приступить к реализации плана также не содержит никаких гарантий, что война не будет прекращена в случае удачной реализации сделки по обмену заложников на заключенных.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Соглашение по Газе не подразумевает передачу оружия, заявили в ХАМАС
Вчера, 11:04
Политический источник в Израиле сообщил телеканалу, что Израиль не намерен затягивать переговоры, а согласился лишь на тактическую паузу, чтобы исчерпать возможности для возвращения заложников.
"Если ХАМАС не будет сотрудничать, мы сможем быстро продвинуться в Газе. Цена паузы невысока, и стоит дать шанс на освобождение заложников", - цитирует телеканал заявление источника.
Ранее израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что политическое руководство Израиля поручило армии остановить операцию по захвату города Газа и свести к минимуму наступательную активность в секторе после согласия воюющих сторон начать реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
ЦАХАЛ предостерегла палестинцев от возвращения в Газу
Вчера, 11:33
 
В миреИзраильСШАЕгипетДональд ТрампБиньямин НетаньяхуСтив УиткоффХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаСектор Газа
 
 
