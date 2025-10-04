https://ria.ru/20251004/pensiya-2046306263.html
Названы сроки индексации страховых пенсий в России
Индексация страховых пенсий в России в 2027 году планируется в два этапа - на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2025
Названы сроки индексации страховых пенсий в России
Страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Индексация страховых пенсий в России в 2027 году планируется в два этапа - на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля, выяснило РИА Новости.
в минувший понедельник внесло в Госдуму
проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.
Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, размер индексации страховой пенсии с 1 февраля 2027 года планируется на уровне 4%, а с 1 апреля - 3,4%.
В 2028 году предполагается, что они также будут увеличены в два этапа, на 4% с 1 февраля и на 3,8% - с 1 апреля.