Французские политики с "Флотилии стойкости" начали голодовку

ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Французские парламентарии и евродепутаты с перехваченных Израилем судов "Флотилии стойкости" начали голодную забастовку в поддержку Палестины, сообщила в субботу левая партия "Непокорившаяся Франция", к которой принадлежат политики.
В экипаж флотилии входят евродепутаты от Франции Рима Хассан и Эмма Фурро, а также депутаты французского парламента Франсуа Пикмаль и Мари Мессмер.
"Освободите экипаж "Глобальной флотилии Сумуда"! Наши парламентарии содержатся в тюрьме (израильского премьера Биньямина - ред.) Нетаньяху вместе с флотилией и начали голодную забастовку в знак солидарности с палестинским народом", - говорится в сообщении партии в соцсети X.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами для последующей экстрадиции. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
