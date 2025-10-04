Рейтинг@Mail.ru
Французские политики с "Флотилии стойкости" начали голодовку
04.10.2025
14:48 04.10.2025
Французские политики с "Флотилии стойкости" начали голодовку
Французские политики с "Флотилии стойкости" начали голодовку
Французские парламентарии и евродепутаты с перехваченных Израилем судов "Флотилии стойкости" начали голодную забастовку в поддержку Палестины, сообщила в... РИА Новости, 04.10.2025
Французские политики с "Флотилии стойкости" начали голодовку

Французские политики с "Флотилии стойкости" начали голодную забастовку

© AP Photo / StrКорабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу
Корабли, входящие в состав Флотилия стойкости, направляются в Газу - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Str
Корабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Французские парламентарии и евродепутаты с перехваченных Израилем судов "Флотилии стойкости" начали голодную забастовку в поддержку Палестины, сообщила в субботу левая партия "Непокорившаяся Франция", к которой принадлежат политики.
В экипаж флотилии входят евродепутаты от Франции Рима Хассан и Эмма Фурро, а также депутаты французского парламента Франсуа Пикмаль и Мари Мессмер.
"Освободите экипаж "Глобальной флотилии Сумуда"! Наши парламентарии содержатся в тюрьме (израильского премьера Биньямина - ред.) Нетаньяху вместе с флотилией и начали голодную забастовку в знак солидарности с палестинским народом", - говорится в сообщении партии в соцсети X.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами для последующей экстрадиции. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом.
Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
