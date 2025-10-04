Французские политики с "Флотилии стойкости" начали голодовку

ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Французские парламентарии и евродепутаты с перехваченных Израилем судов "Флотилии стойкости" начали голодную забастовку в поддержку Палестины, сообщила в субботу левая партия "Непокорившаяся Франция", к которой принадлежат политики.

Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.