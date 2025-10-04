Рейтинг@Mail.ru
СМИ пишут о подготовке к межпалестинскому диалогу - РИА Новости, 04.10.2025
00:25 04.10.2025 (обновлено: 00:41 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/palestina-2046297485.html
СМИ пишут о подготовке к межпалестинскому диалогу
СМИ пишут о подготовке к межпалестинскому диалогу - РИА Новости, 04.10.2025
СМИ пишут о подготовке к межпалестинскому диалогу
Ведется подготовка к межпалестинскому диалогу для обсуждения будущего сектора Газа, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на осведомленный египетский... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
хамас
сша
в мире, сша, дональд трамп, хамас
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС
СМИ пишут о подготовке к межпалестинскому диалогу

Al Qahera News пишет о подготовке к межпалестинскому диалогу о будущем Газы

Разрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 4 окт - РИА Новости. Ведется подготовка к межпалестинскому диалогу для обсуждения будущего сектора Газа, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на осведомленный египетский источник.
"Ведется подготовка к организации межпалестинского диалога для обсуждения будущего сектора Газа", - заявил источник телеканал.
В миреСШАДональд ТрампХАМАС
 
 
