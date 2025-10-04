СМИ пишут о подготовке к межпалестинскому диалогу

КАИР, 4 окт - РИА Новости. Ведется подготовка к межпалестинскому диалогу для обсуждения будущего сектора Газа, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на осведомленный египетский источник.
"Ведется подготовка к организации межпалестинского диалога для обсуждения будущего сектора Газа", - заявил источник телеканал.
"Идет подготовка для начала обсуждения обеспечения полевых условий для обмена израильскими заложниками и палестинскими заключенными", - заявил источник.
Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.