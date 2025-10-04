https://ria.ru/20251004/orsk-2046408243.html
В Орске подростки избили сверстницу
В Орске подростки избили сверстницу - РИА Новости, 04.10.2025
В Орске подростки избили сверстницу
Правоохранители проводят проверку по факту избиения девочки сверстницами в оренбургском Орске, пострадавшая попала в больницу, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T19:43:00+03:00
2025-10-04T19:43:00+03:00
2025-10-04T19:43:00+03:00
происшествия
орск
оренбургская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251004/sud-2046371506.html
https://ria.ru/20251002/volzhskiy-2045792296.html
орск
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, оренбургская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Орске подростки избили сверстницу
В Орске подростки избили 12-летнюю девочку
УФА, 4 окт - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку по факту избиения девочки сверстницами в оренбургском Орске, пострадавшая попала в больницу, сообщает управление МВД по Оренбургской области.
Местные издания пишут, что в Орске
подростки жестоко избили девочку в день ее рождения: пинали ногами, поджигали волосы, поставили на колени и сняли это все на видео.
По сообщению областной полиции, мать пострадавшей девочки рассказала о том, что ее 12-летняя дочь была избита группой несовершеннолетних девочек.
"В ходе проведённой проверки полицейские установили, что, находясь на территории поселка Новая Биофабрика, на почве личных неприязненных отношений две девочки 13 лет нанесли побои руками и ногами по голове и телу 12-летней девочки. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. На данный момент несовершеннолетняя проходит лечение", - говорится в сообщения полиции региона.
Отмечается, что по итогам проведенной медэкспертизы будет принято процессуальное решение. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Следственное управление СК РФ
по области сообщает, что организована доследственная проверка по размещенной в медиапространстве публикации о совершении противоправных действий группой подростков в отношении сверстницы в городе Орске.