В Орске подростки избили сверстницу

УФА, 4 окт - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку по факту избиения девочки сверстницами в оренбургском Орске, пострадавшая попала в больницу, сообщает управление МВД по Оренбургской области.

Местные издания пишут, что в Орске подростки жестоко избили девочку в день ее рождения: пинали ногами, поджигали волосы, поставили на колени и сняли это все на видео.

По сообщению областной полиции, мать пострадавшей девочки рассказала о том, что ее 12-летняя дочь была избита группой несовершеннолетних девочек.

"В ходе проведённой проверки полицейские установили, что, находясь на территории поселка Новая Биофабрика, на почве личных неприязненных отношений две девочки 13 лет нанесли побои руками и ногами по голове и телу 12-летней девочки. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. На данный момент несовершеннолетняя проходит лечение", - говорится в сообщения полиции региона.

Отмечается, что по итогам проведенной медэкспертизы будет принято процессуальное решение. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.