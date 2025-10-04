Рейтинг@Mail.ru
В Орске подростки избили сверстницу - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/orsk-2046408243.html
В Орске подростки избили сверстницу
В Орске подростки избили сверстницу - РИА Новости, 04.10.2025
В Орске подростки избили сверстницу
Правоохранители проводят проверку по факту избиения девочки сверстницами в оренбургском Орске, пострадавшая попала в больницу, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T19:43:00+03:00
2025-10-04T19:43:00+03:00
происшествия
орск
оренбургская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251004/sud-2046371506.html
https://ria.ru/20251002/volzhskiy-2045792296.html
орск
оренбургская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орск, оренбургская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Орске подростки избили сверстницу

В Орске подростки избили 12-летнюю девочку

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 4 окт - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку по факту избиения девочки сверстницами в оренбургском Орске, пострадавшая попала в больницу, сообщает управление МВД по Оренбургской области.
Местные издания пишут, что в Орске подростки жестоко избили девочку в день ее рождения: пинали ногами, поджигали волосы, поставили на колени и сняли это все на видео.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Суд отправил под домашний арест зачинщиков массовой драки в Махачкале
Вчера, 15:29
По сообщению областной полиции, мать пострадавшей девочки рассказала о том, что ее 12-летняя дочь была избита группой несовершеннолетних девочек.
"В ходе проведённой проверки полицейские установили, что, находясь на территории поселка Новая Биофабрика, на почве личных неприязненных отношений две девочки 13 лет нанесли побои руками и ногами по голове и телу 12-летней девочки. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. На данный момент несовершеннолетняя проходит лечение", - говорится в сообщения полиции региона.
Отмечается, что по итогам проведенной медэкспертизы будет принято процессуальное решение. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Следственное управление СК РФ по области сообщает, что организована доследственная проверка по размещенной в медиапространстве публикации о совершении противоправных действий группой подростков в отношении сверстницы в городе Орске.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Волгоградской области задержали троих участников массовой драки
2 октября, 10:32
 
ПроисшествияОрскОренбургская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала