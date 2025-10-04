https://ria.ru/20251004/orban-2046406374.html
Орбан поздравил Бабиша с победой ANO на выборах в Чехии
Орбан поздравил Бабиша с победой ANO на выборах в Чехии - РИА Новости, 04.10.2025
Орбан поздравил Бабиша с победой ANO на выборах в Чехии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до окончания подсчета голосов поздравил чешского экс-премьера Андрея Бабиша с победой его партии ANO на парламентских... РИА Новости, 04.10.2025
Орбан поздравил Бабиша с победой ANO на выборах в Чехии
