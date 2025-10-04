Рейтинг@Mail.ru
19:39 04.10.2025 (обновлено: 19:47 04.10.2025)
Орбан поздравил Бабиша с победой ANO на выборах в Чехии
Орбан поздравил Бабиша с победой ANO на выборах в Чехии
в мире
чехия
европа
венгрия
виктор орбан
андрей бабиш
в мире, чехия, европа, венгрия, виктор орбан, андрей бабиш
В мире, Чехия, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Андрей Бабиш
Орбан поздравил Бабиша с победой ANO на выборах в Чехии

Орбан поздравил Бабиша с победой ANO на парламентских выборах в Чехии

БУДАПЕШТ, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до окончания подсчета голосов поздравил чешского экс-премьера Андрея Бабиша с победой его партии ANO на парламентских выборах в Чехии и назвал это хорошей новостью для Европы.
"Правда восторжествовала! Андрей Бабиш одержал убедительную победу на парламентских выборах в Чехии. Большой шаг для Чехии, хорошая новость для Европы. Поздравляю, Андрей!" - написал Орбан в соцсети Х.
Чешское ТВ со ссылкой на статуправление ранее сообщило, что оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") практически выиграло выборы в парламент Чехии, набрав 35,77% голосов после подсчета на 92,4% участков.
Явка на выборах в парламент Чехии составила около 55%, сообщили СМИ
В миреЧехияЕвропаВенгрияВиктор ОрбанАндрей Бабиш
 
 
