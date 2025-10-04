БУДАПЕШТ, 4 окт - РИА Новости. Будапешт заинтересован в существовании Украины в качестве буферной зоны между Венгрией и Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
https://ria.ru/20251004/orban-2046377340.html
Венгрия заинтересована в существовании Украины, заявил Орбан
Венгрия заинтересована в существовании Украины, заявил Орбан - РИА Новости, 04.10.2025
Венгрия заинтересована в существовании Украины, заявил Орбан
Будапешт заинтересован в существовании Украины в качестве буферной зоны между Венгрией и Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T16:06:00+03:00
2025-10-04T16:06:00+03:00
2025-10-04T16:06:00+03:00
в мире
украина
россия
венгрия
виктор орбан
нато
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f96315dde7304e378dc78aa23f757334.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, нато, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Санкции в отношении России
Венгрия заинтересована в существовании Украины, заявил Орбан
Орбан: Венгрия заинтересована в существовании Украины как буферной зоны
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в