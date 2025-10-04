Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют в Венгрии

БУДАПЕШТ, 4 окт - РИА Новости. Украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В начале июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб с целью повлиять на парламентские выборы 2026 года и привести к власти проукраинское правительство, которое одобрит вступление Киева в Евросоюз.