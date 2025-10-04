https://ria.ru/20251004/orban-2046365419.html
Орбан пригрозил Брюсселю судом из-за попыток лишить Венгрию права вето
Орбан пригрозил Брюсселю судом из-за попыток лишить Венгрию права вето - РИА Новости, 04.10.2025
Орбан пригрозил Брюсселю судом из-за попыток лишить Венгрию права вето
Если Евросоюз нарушит собственные основные законы, чтобы лишить Венгрию права вето, Будапешт обратится в суд и Брюссель его проиграет, заявил венгерский... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:45:00+03:00
2025-10-04T14:45:00+03:00
2025-10-04T14:45:00+03:00
в мире
венгрия
украина
брюссель
виктор орбан
антониу кошта
евросоюз
европейский совет
Орбан пригрозил Брюсселю судом из-за попыток лишить Венгрию права вето
Орбан: если ЕС лишит Венгрию права вето, Будапешт обратится в суд
БУДАПЕШТ, 4 окт - РИА Новости. Если Евросоюз нарушит собственные основные законы, чтобы лишить Венгрию права вето, Будапешт обратится в суд и Брюссель его проиграет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"То, что сейчас пытаются сделать в Брюсселе
, – это как минимум явное нарушение конституционных норм, поскольку это приведёт к судебному разбирательству, мы обратимся в суд, и тогда они проиграют в суде", - сказал Орбан
в интервью порталу Hetek
, отвечая на вопрос ведущего о планах ЕС
лишить Венгрию
права вето и обойти Будапешт
в вопросе приема Украины
в сообщество.
Венгерский премьер отметил, что в Брюсселе сейчас рассчитывают также сместить нынешнее правительство Венгрии на предстоящих в апреле парламентских выборах, чтобы к власти пришли оппозиционные силы, которые являются "креатурой Брюсселя" и поддерживаются "огромными деньгами" через НПО, и одобрили вступление Украины в ЕС.
"Так что они не законы хотят менять, они хотят менять правительства. И делают это совершенно бесстыдно. Раньше они были поскромнее, лучше скрывали свои намерения, но сегодня они уже говорят об этом открыто", - добавил он.
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта
предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Орбан заявлял, что, чтобы отменить принцип единогласия для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, тоже нужно одобрение всех 27 стран, а Венгрия против.