Орбан пригрозил Брюсселю судом из-за попыток лишить Венгрию права вето

Венгерский премьер отметил, что в Брюсселе сейчас рассчитывают также сместить нынешнее правительство Венгрии на предстоящих в апреле парламентских выборах, чтобы к власти пришли оппозиционные силы, которые являются "креатурой Брюсселя" и поддерживаются "огромными деньгами" через НПО, и одобрили вступление Украины в ЕС.

"Так что они не законы хотят менять, они хотят менять правительства. И делают это совершенно бесстыдно. Раньше они были поскромнее, лучше скрывали свои намерения, но сегодня они уже говорят об этом открыто", - добавил он.