https://ria.ru/20251004/optimus--2046363908.html
Маск показал, как гуманоид Optimus изучает кунг-фу
Маск показал, как гуманоид Optimus изучает кунг-фу - РИА Новости, 04.10.2025
Маск показал, как гуманоид Optimus изучает кунг-фу
Американский предприниматель Илон Маск показал, как гуманоидный робот Optimus от компании Tesla тренируется в стиле боевых искусств кунг-фу. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:40:00+03:00
2025-10-04T14:40:00+03:00
2025-10-04T15:13:00+03:00
наука
tesla motors
илон маск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046369365_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8da97eb55ecd38eea53887870be61e7.jpg
https://ria.ru/20251001/mask-2045612942.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Робот Optimus тренируется в стиле боевых искусств кунг-фу
Илон Маск опубликовал видео, на котором гуманоидный робот Optimus тренируется в стиле боевых искусств кунг-фу. Ранее он уже выкладывал видео, где Optimus занимается уборкой, а также танцует.
2025-10-04T14:40
true
PT0M35S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046369365_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d9108e713cdefd57383b7eb778ebc48a.jpg
Танцующий робот Optimus от Tesla
Танцующий робот Optimus от Tesla
2025-10-04T14:40
true
PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tesla motors, илон маск, в мире
Наука, Tesla motors, Илон Маск, В мире
Маск показал, как гуманоид Optimus изучает кунг-фу
Предприниматель Илон Маск показал, как гуманоид Optimus изучает кунг-фу