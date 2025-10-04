Рейтинг@Mail.ru
Маск показал, как гуманоид Optimus изучает кунг-фу
Наука
 
14:40 04.10.2025
Маск показал, как гуманоид Optimus изучает кунг-фу
Американский предприниматель Илон Маск показал, как гуманоидный робот Optimus от компании Tesla тренируется в стиле боевых искусств кунг-фу. РИА Новости, 04.10.2025
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск показал, как гуманоидный робот Optimus от компании Tesla тренируется в стиле боевых искусств кунг-фу.
"Optimus изучает кунг-фу", - написал Маск в соцсети Х и опубликовал кадры, как робот практикует кунг-фу вместе с тренером.
В конце мая Маск опубликовал видео, где Optimus выполняет базовые бытовые задачи: выносит мусор, подметает, пылесосит, готовит еду и задергивает шторы. Тогда предприниматель назвал проект "самым грандиозным продуктом из когда-либо существовавших". Ранее предприниматель демонстрировал возможности робота передвигаться по пересечённой местности благодаря нейросети и танцевать.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Маск предположил, что будет жить и умрет на Марсе
1 октября, 13:29
 
Наука
 
 
