00:43 04.10.2025 (обновлено: 00:54 04.10.2025)
Генсек ООН призвал закончить конфликт в Газе
Генсек ООН призвал закончить конфликт в Газе

© POOL | Перейти в медиабанкАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 4 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует готовность ХАМАС отпустить заложников, призывает закончить конфликт в Газе, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
"Генеральный секретарь приветствует и воодушевлен заявлением ХАМАС о готовности освободить заложников и начать действовать на основе недавнего предложения президента США Дональда Трампа. Он настоятельно призывает все стороны воспользоваться этой возможностью, чтобы положить конец трагическому конфликту в Газе", - указал Дюжаррик.
ООН, как отметил Дюжаррик, будет поддерживать все усилия по прекращению огня, освобождению заложников и обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа.
