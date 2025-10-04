Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале

"Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семь вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в публикации управления.

Как отмечает ведомство, поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц, среди них - двое детей 2009 и 2011 года рождения.