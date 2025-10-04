https://ria.ru/20251004/obstrel-2046392787.html
Мирный житель получил ранение при ударе ВСУ по поселку в Брянской области
Мирный житель получил ранение при ударе ВСУ по поселку в Брянской области - РИА Новости, 04.10.2025
Мирный житель получил ранение при ударе ВСУ по поселку в Брянской области
ВСУ нанесли удар по автовокзалу в брянском поселке Погар, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 04.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
брянская область
александр богомаз
брянская область
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по автовокзалу в брянском поселке Погар, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«
"В результате подлых ударов укронацистов ранен мирный житель. ВСУ с помощью ударных БПЛА "Дартс" атаковали поселок городского типа Погар. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по автовокзалу. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Повреждены два пассажирских микроавтобуса", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что мужчину госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
ВСУ
практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под ударами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области
.
С августа прошлого года в регионе действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.