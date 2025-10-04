Рейтинг@Mail.ru
Мирный житель получил ранение при ударе ВСУ по поселку в Брянской области - РИА Новости, 04.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 04.10.2025 (обновлено: 20:16 04.10.2025)
Мирный житель получил ранение при ударе ВСУ по поселку в Брянской области
Мирный житель получил ранение при ударе ВСУ по поселку в Брянской области - РИА Новости, 04.10.2025
Мирный житель получил ранение при ударе ВСУ по поселку в Брянской области
ВСУ нанесли удар по автовокзалу в брянском поселке Погар, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T17:49:00+03:00
2025-10-04T20:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
брянская область
александр богомаз
происшествия, вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Александр Богомаз
Мирный житель получил ранение при ударе ВСУ по поселку в Брянской области

ВСУ нанесли удар по автовокзалу брянского поселка Погар, ранен мирный житель

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по автовокзалу в брянском поселке Погар, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«

"В результате подлых ударов укронацистов ранен мирный житель. ВСУ с помощью ударных БПЛА "Дартс" атаковали поселок городского типа Погар. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по автовокзалу. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Повреждены два пассажирских микроавтобуса", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что мужчину госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под ударами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
С августа прошлого года в регионе действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
