Мирный житель получил ранение при ударе ВСУ по поселку в Брянской области

"В результате подлых ударов укронацистов ранен мирный житель. ВСУ с помощью ударных БПЛА "Дартс" атаковали поселок городского типа Погар. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по автовокзалу. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Повреждены два пассажирских микроавтобуса", — написал он в Telegram-канале.