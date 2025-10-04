Нетаньяху заявил, что надеется скоро объявить о возвращении заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что надеется в ближайшие дни объявить о возвращении всех заложников из сектора Газа при условии, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется на позициях внутри палестинского анклава.

"С Божьей помощью я надеюсь, что в ближайшие дни, еще во время праздника Суккот мы сможем объявить о возвращении всех наших похищенных, как живых, так и павших... при условии, что ЦАХАЛ останется в глубине сектора Газа", - заявил премьер в видеообращении.