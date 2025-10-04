Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил, что надеется скоро объявить о возвращении заложников
21:27 04.10.2025 (обновлено: 21:29 04.10.2025)
Нетаньяху заявил, что надеется скоро объявить о возвращении заложников
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что надеется в ближайшие дни объявить о возвращении всех заложников из сектора Газа при условии, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется на позициях внутри палестинского анклава.
"С Божьей помощью я надеюсь, что в ближайшие дни, еще во время праздника Суккот мы сможем объявить о возвращении всех наших похищенных, как живых, так и павших... при условии, что ЦАХАЛ останется в глубине сектора Газа", - заявил премьер в видеообращении.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Эксперт назвал ответ ХАМАС на план Трампа политическим маневром
Вчера, 19:18
Нетаньяху отметил, что распорядился отправить команду переговорщиков в Египет, чтобы завершить согласование последних деталей для освобождения израильских заложников.
"Наша цель и цель наших американских друзей — ограничить эти переговоры несколькими днями", - сказал Нетаньяху.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
СМИ: Трамп говорил с Нетаньяху перед призывом прекратить удары в Газе
Вчера, 21:27
 
В миреБиньямин НетаньяхуИзраильСектор ГазаХАМАС
 
 
