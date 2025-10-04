https://ria.ru/20251004/netanyakhu-2046420943.html
Нетаньяху заявил, что надеется скоро объявить о возвращении заложников
Нетаньяху заявил, что надеется скоро объявить о возвращении заложников - РИА Новости, 04.10.2025
Нетаньяху заявил, что надеется скоро объявить о возвращении заложников
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что надеется в ближайшие дни объявить о возвращении всех заложников из сектора Газа при условии, что Армия... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T21:27:00+03:00
2025-10-04T21:27:00+03:00
2025-10-04T21:29:00+03:00
израиль
сектор газа
Нетаньяху заявил, что надеется скоро объявить о возвращении заложников
Нетаньяху заявил, что надеется скоро объявить о возвращении заложников из Газы
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что надеется в ближайшие дни объявить о возвращении всех заложников из сектора Газа при условии, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется на позициях внутри палестинского анклава.
"С Божьей помощью я надеюсь, что в ближайшие дни, еще во время праздника Суккот мы сможем объявить о возвращении всех наших похищенных, как живых, так и павших... при условии, что ЦАХАЛ останется в глубине сектора Газа", - заявил премьер в видеообращении.
Нетаньяху
отметил, что распорядился отправить команду переговорщиков в Египет
, чтобы завершить согласование последних деталей для освобождения израильских заложников.
"Наша цель и цель наших американских друзей — ограничить эти переговоры несколькими днями", - сказал Нетаньяху.