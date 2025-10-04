Рейтинг@Mail.ru
Министр торговли Индонезии рассказал о поставках нефтепродуктов из России - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/nefteprodukty-2046321896.html
Министр торговли Индонезии рассказал о поставках нефтепродуктов из России
Министр торговли Индонезии рассказал о поставках нефтепродуктов из России - РИА Новости, 04.10.2025
Министр торговли Индонезии рассказал о поставках нефтепродуктов из России
Поставки нефтепродуктов из России в Индонезию заметно выросли, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T08:19:00+03:00
2025-10-04T08:19:00+03:00
индонезия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155295/90/1552959026_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2cbeec97d048854ecb66fa6aad407de3.jpg
https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html
индонезия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155295/90/1552959026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df2fa57bb91b1e3d44ce201c80d46b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, россия, в мире
Индонезия, Россия, В мире
Министр торговли Индонезии рассказал о поставках нефтепродуктов из России

Поставки нефтепродуктов из России в Индонезию заметно выросли

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЦистерны
Цистерны - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Цистерны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 4 окт - РИА Новости. Поставки нефтепродуктов из России в Индонезию заметно выросли, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
"Что касается энергетики, импорт нефтепродуктов из России (мазут, нафта, дизель) в Индонезию заметно вырос", - рассказал индонезийский министр.
По его словам, за 2024 год Россия поставила в Индонезию энергетических товаров на 874,7 миллиона долларов.
Межгосударственные отношения России и Индонезии
19 июня, 04:53
 
ИндонезияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала