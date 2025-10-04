https://ria.ru/20251004/nefteprodukty-2046321896.html
Министр торговли Индонезии рассказал о поставках нефтепродуктов из России
Поставки нефтепродуктов из России в Индонезию заметно выросли, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T08:19:00+03:00
индонезия
россия
в мире
