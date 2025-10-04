Рейтинг@Mail.ru
Полиция не получила данных о происхождении дронов над аэропортом Мюнхена - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/myunkhen-2046349011.html
Полиция не получила данных о происхождении дронов над аэропортом Мюнхена
Полиция не получила данных о происхождении дронов над аэропортом Мюнхена - РИА Новости, 04.10.2025
Полиция не получила данных о происхождении дронов над аэропортом Мюнхена
Полиция пока не смогла получить информацию о происхождении дронов, замеченных над аэропортом немецкого Мюнхена в ночь на субботу, сообщает газета Bild со... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T12:51:00+03:00
2025-10-04T12:51:00+03:00
в мире
мюнхен
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/57/1518605742_0:619:3125:2376_1920x0_80_0_0_6bcb53203dcc1e2981f6f4e32a3c2ac9.jpg
https://ria.ru/20250927/evropa-2044710145.html
https://ria.ru/20250923/putin-2043601335.html
мюнхен
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/57/1518605742_0:33:3125:2376_1920x0_80_0_0_b15a4bc28631bad837e04f7fef3738a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мюнхен, германия
В мире, Мюнхен, Германия
Полиция не получила данных о происхождении дронов над аэропортом Мюнхена

Bild: полиция не смогла идентифицировать летевшие над аэропортом Мюнхена дроны

© AP Photo / apn / Christof StacheСотрудник полиции в аэропорту Мюнхена, Германия
Сотрудник полиции в аэропорту Мюнхена, Германия - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / apn / Christof Stache
Сотрудник полиции в аэропорту Мюнхена, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Полиция пока не смогла получить информацию о происхождении дронов, замеченных над аэропортом немецкого Мюнхена в ночь на субботу, сообщает газета Bild со ссылкой на представителей полиции и воздушной гавани.
В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром аэропорт сообщил о возобновлении полетов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Теперь только война: раскрыт план за атаками "русских" дронов на Европу
27 сентября, 08:00
"По одному беспилотнику было замечено одновременно как на северной, так и на южной взлетно-посадочных полосах. Одновременно с обнаружением каждый беспилотник немедленно развернулся и исчез, поэтому их невозможно было идентифицировать", - приводит издание слова представителя полиции.
По заявлению представителя аэропорта Мюнхена Штефана Байера, "по-прежнему неясно", откуда взлетели дроны. При этом он ушел от ответа на вопрос, какие меры будут предприниматься для установления их происхождения, пишет газета. По ее информации, около 6,5 тысячи человек "застряли" в аэропорту Мюнхена из-за инцидента, отмены рейсов продолжаются и в субботу утром.
Вертолет полиции кружит над авиагаванью, чтобы защитить ее от новых инцидентов с дронами, подтвердил представитель полиции изданию.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
НАТО готовится сбивать российские самолеты: Путин принял вызов
23 сентября, 08:00
 
В миреМюнхенГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала