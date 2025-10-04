https://ria.ru/20251004/myunkhen-2046324433.html
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после приостановки из-за БПЛА
Аэропорт Мюнхена возобновляет полеты после приостановки рейсов из-за сообщения о беспилотниках, сообщает воздушная гавань немецкого города. РИА Новости, 04.10.2025
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Аэропорт Мюнхена возобновляет полеты после приостановки рейсов из-за сообщения о беспилотниках, сообщает воздушная гавань немецкого города.
Ранее агентство Рейтер передавало, что аэропорт второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА.
"В связи с обнаружением дронов осуществление рейсов задержано. Полеты поэтапно возобновятся с 7.00 (8.00 мск - ред.)", - говорится на сайте аэропорта.
Отмечается, что задержки рейсов ожидаются в течение всего дня.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии
на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена
из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.