Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после приостановки из-за БПЛА

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Аэропорт Мюнхена возобновляет полеты после приостановки рейсов из-за сообщения о беспилотниках, сообщает воздушная гавань немецкого города.

Ранее агентство Рейтер передавало, что аэропорт второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА.

"В связи с обнаружением дронов осуществление рейсов задержано. Полеты поэтапно возобновятся с 7.00 (8.00 мск - ред.)", - говорится на сайте аэропорта.

Отмечается, что задержки рейсов ожидаются в течение всего дня.