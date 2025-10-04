Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после приостановки из-за БПЛА - РИА Новости, 04.10.2025
08:45 04.10.2025
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после приостановки из-за БПЛА
Аэропорт Мюнхена возобновляет полеты после приостановки рейсов из-за сообщения о беспилотниках, сообщает воздушная гавань немецкого города. РИА Новости, 04.10.2025
в мире
мюнхен
германия
мюнхен
германия
в мире, мюнхен, германия
В мире, Мюнхен, Германия
© AP Photo / Matthias SchraderАэропорт Мюнхена
Аэропорт Мюнхена - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Аэропорт Мюнхена. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Аэропорт Мюнхена возобновляет полеты после приостановки рейсов из-за сообщения о беспилотниках, сообщает воздушная гавань немецкого города.
Ранее агентство Рейтер передавало, что аэропорт второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
