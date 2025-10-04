Раскрыт секрет молодого мозга: ученые назвали продукты, которые его убивают

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ученые совершили прорыв в области борьбы со старением мозга. Новое исследование показало: определенный тип питания способен замедлять когнитивное старение. МРТ-сканирование участников эксперимента выявило впечатляющую разницу между контрольными группами и теми, кто соблюдал специальную диету. Какие продукты стоит включить в рацион, чтобы сохранить ясность ума на долгие годы?

Исследования ученых

Традиционная средиземноморская диета давно считается одной из самых здоровых в мире. Множество свежих овощей, оливковое масло, рыба вместо красного мяса — все это полезно для сердца и сосудов. Но недавно израильские ученые из Университета Бен-Гуриона пошли дальше и создали "зеленую версию" этой диеты, которая творит с мозгом настоящие чудеса.

Средиземноморская диета

В исследовании, опубликованном в The American Journal of Clinical Nutrition и длившемся полтора года, участвовали 284 человека старше 30 лет, имеющие лишний вес. Эксперимент был беспрецедентным по своей чистоте. Все участники были сотрудниками изолированного рабочего места — Ядерного исследовательского центра в пустыне Негев. Это позволило ученым полностью контролировать их питание и образ жизни, исключив погрешности.

Диета испытуемых предполагала отказ от молочных продуктов, красного мяса и алкоголя, употребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, оливкового масла, жирной рыбы, орехов, семян и бобовых.

Оливковое масло

Ученые разделили людей на три группы. Первая питалась обычной здоровой пищей, вторая — по классической средиземноморской диете, а третья группа перешла на "зеленую средиземноморскую".

Секретный ингредиент

В чем же особенность этой "зеленой диеты"? Помимо традиционных продуктов, участники ежедневно выпивали три-четыре чашки зеленого чая и коктейль из растения под названием манкай (Mankai). Это водное растение Wolffia globosa, богатое белком и полифенолами — мощными природными антиоксидантами.

Также в рацион входили 28 граммов грецких орехов каждый день. Калорийность была ограничена: женщины потребляли 1200-1400 калорий, мужчины — 1500-1800. Всем участникам предоставили абонемент в спортзал и рекомендовали умеренные физические нагрузки.

Жареный грецкий орех

Цифры впечатляют

По данным Daily Mail, у 58% людей в группе "зеленой диеты" стабилизировался уровень сахара в крови. Для сравнения, в группе обычной средиземноморской диеты такой эффект наблюдался только у 31%, а в контрольной — у скромных 28%.

Самое интересное обнаружилось на МРТ. В начале и конце эксперимента всем участникам делали сканирование головного мозга. Исследователи определяли "возраст мозга" — насколько состояние мозговых структур соответствует биологическому возрасту человека.

МРТ

МРТ-сканирование показало, что у людей, следовавших "зеленой средиземноморской" диете, объем гиппокампа (область мозга, критически важная для памяти) лучше сохранялся. Также у них наблюдалось замедление атрофии других мозговых структур.

Главный вывод ученых: мозг омолаживало не столько похудение, сколько нормализация уровня сахара в крови (гликемический контроль). Улучшение этих показателей было напрямую связано с замедлением старения мозга, причем этот эффект не зависел от потери веса. Иными словами, можно не сильно похудеть, но, если вы взяли под контроль сахар, — мозг уже начинает молодеть.

Ученые также выяснили, с какими еще показателями связан "молодой мозг". Оказалось, что у людей, чей мозг был моложе их паспортного возраста, изначально были более низкое артериальное давление и более низкий уровень инсулина.

3D-модель мозга человека

Не просто еда, а лекарство

Дальнейшие исследования, опубликованные в журнале Clinical Nutrition, раскрыли механизм этого эффекта. Ученые обнаружили два белка в крови — галектин-9 (Gal-9) и декорин (DCN), — которые связаны с ускоренным старением мозга. И именно зеленая диета снижала их уровень лучше всего.

"Эти белки — настоящие маркеры старения мозга, и мы впервые смогли показать, что их можно контролировать с помощью питания", — такой вывод делают исследователи.