Новый мост через Москву-реку назовут в честь Гагарина
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:25 04.10.2025
Новый мост через Москву-реку назовут в честь Гагарина
Жители столицы с помощью голосования на проекте "Активный гражданин" выбрали название для нового моста через Москву-реку, большинство поддержало вариант...
москва
Новый мост через Москву-реку назовут в честь Гагарина

Новый мост через Москву-реку рядом с Национальным космическим центром
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Жители столицы с помощью голосования на проекте "Активный гражданин" выбрали название для нового моста через Москву-реку, большинство поддержало вариант "Гагаринский мост", сообщил мэр Сергей Собянин.
"Москвичи выбрали название для нового моста через Москву-реку. В голосовании на проекте "Активный гражданин" приняли участие больше 142 тысяч человек. Большинство поддержали вариант "Гагаринский мост", - написал Собянин в своем канале на платформе Мах.

Новый объект, как отметил мэр, расположился рядом с Национальным космическим центром, открытым в День города, и продолжает космическую тему района: неподалеку уже есть мост Академика Королева.
