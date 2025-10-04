Новый мост через Москву-реку назовут в честь Гагарина

«

"Москвичи выбрали название для нового моста через Москву-реку. В голосовании на проекте "Активный гражданин" приняли участие больше 142 тысяч человек. Большинство поддержали вариант "Гагаринский мост", - написал Собянин в своем канале на платформе Мах.