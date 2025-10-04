https://ria.ru/20251004/most-2046371189.html
Новый мост через Москву-реку назовут в честь Гагарина
Новый мост через Москву-реку назовут в честь Гагарина - РИА Новости, 04.10.2025
Новый мост через Москву-реку назовут в честь Гагарина
Жители столицы с помощью голосования на проекте "Активный гражданин" выбрали название для нового моста через Москву-реку, большинство поддержало вариант... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T15:25:00+03:00
2025-10-04T15:25:00+03:00
2025-10-04T15:25:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
юрий гагарин (космонавт)
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046370980_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_a9b9885ad246a41c36418f42945ac7c9.jpg
https://ria.ru/20250910/gagarin-2040980357.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046370980_365:0:1432:800_1920x0_80_0_0_fc6b2b7f8c7b9517a59203ef8088efca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, юрий гагарин (космонавт), москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Юрий Гагарин (космонавт), Москва, Общество
Новый мост через Москву-реку назовут в честь Гагарина
Мост через Москву-реку у национального космического центра назовут Гагаринским
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Жители столицы с помощью голосования на проекте "Активный гражданин" выбрали название для нового моста через Москву-реку, большинство поддержало вариант "Гагаринский мост", сообщил мэр Сергей Собянин.
«
"Москвичи выбрали название для нового моста через Москву-реку. В голосовании на проекте "Активный гражданин" приняли участие больше 142 тысяч человек. Большинство поддержали вариант "Гагаринский мост", - написал Собянин в своем канале на платформе Мах.
Новый объект, как отметил мэр, расположился рядом с Национальным космическим центром, открытым в День города, и продолжает космическую тему района: неподалеку уже есть мост Академика Королева.