На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 04.10.2025
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 04.10.2025
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя 12 минут