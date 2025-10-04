https://ria.ru/20251004/most-2046363494.html
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:38:00+03:00
2025-10-04T14:38:00+03:00
2025-10-04T14:39:00+03:00
безопасность
крымский мост
Движение автотранспорта на Крымском мосту временно перекрыли