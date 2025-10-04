В Москве снизилось число ДТП с участием такси

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Количество ДТП в Москве с участием такси за первое полугодие 2025 года по сравнению с прошлым годом снизилось на 7%, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Четвертого октября отмечается День московского такси.
"Столичное такси в цифрах на сегодня: свыше 1,7 миллионов пассажиров пользуются услугами такси в сутки. В сервисе доступны тарифы для всех категорий граждан. От 4 до 7 минут - среднее время подачи машины. Более 200 тысяч профессиональных водителей прошли обязательную аттестацию и работают в сервисе. 3,2 года - средний возраст автомобиля. На 7% снизилось количество ДТП с участием такси за первое полугодие 2025 года по сравнению с прошлым годом", - говорится в Telegram-канале дептранса.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, чьи слова приводятся в сообщении, Москва - один из мировых лидеров по уровню развития сервиса такси. За последние пять лет спрос на поездки вырос на 95%.
"Поздравляю водителей и сотрудников таксомоторной отрасли с праздником! Благодаря вашему труду и ежедневной работе сервис становится лучше с каждым годом. Мы наблюдаем высокий спрос среди жителей столицы. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина создаем все условия для безопасных и комфортных поездок, а также поддерживаем водителей в их работе. Желаю успехов и только положительных отзывов", - добавил он.
