В Москве пройдет Форум иностранных выпускников российских вузов

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кабмин поддержал предложение Минобрнауки РФ о проведении в Москве форума иностранных выпускников российских и советских вузов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

МИД России поручено обеспечить выдачу виз в установленном порядке по заявкам Минобрнауки России иностранным участникам и гостям форума, а также представителям прессы без взимания сборов за их выдачу.