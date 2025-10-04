Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет Форум иностранных выпускников российских вузов - РИА Новости, 04.10.2025
16:11 04.10.2025
В Москве пройдет Форум иностранных выпускников российских вузов
Кабмин поддержал предложение Минобрнауки РФ о проведении в Москве форума иностранных выпускников российских и советских вузов, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 04.10.2025
общество, россия, москва, михаил мишустин, образование
Общество, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Образование
Табличка на здании Министерства науки и высшего образования РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кабмин поддержал предложение Минобрнауки РФ о проведении в Москве форума иностранных выпускников российских и советских вузов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Согласиться с предложением Минобрнауки России о проведении Международного форума иностранных выпускников советских и российских образовательных организаций высшего образования с 27 по 31 октября 2025 года в городе Москве", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
МИД России поручено обеспечить выдачу виз в установленном порядке по заявкам Минобрнауки России иностранным участникам и гостям форума, а также представителям прессы без взимания сборов за их выдачу.
Путин прокомментировал обучение атомной специальности иностранных студентов
