В Москве пройдет Форум иностранных выпускников российских вузов
В Москве пройдет Форум иностранных выпускников российских вузов - РИА Новости, 04.10.2025
В Москве пройдет Форум иностранных выпускников российских вузов
Кабмин поддержал предложение Минобрнауки РФ о проведении в Москве форума иностранных выпускников российских и советских вузов, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 04.10.2025
