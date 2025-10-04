https://ria.ru/20251004/moskva-2046377196.html
Движение на МКАД затруднено из-за ДТП на 35-м километре
ДТП произошло на внутренней стороне 35-го километра МКАД, движение затруднено на 6,8 километра, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 04.10.2025
