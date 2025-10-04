Рейтинг@Mail.ru
Движение на МКАД затруднено из-за ДТП на 35-м километре - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 04.10.2025 (обновлено: 17:01 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/moskva-2046377196.html
Движение на МКАД затруднено из-за ДТП на 35-м километре
Движение на МКАД затруднено из-за ДТП на 35-м километре - РИА Новости, 04.10.2025
Движение на МКАД затруднено из-за ДТП на 35-м километре
ДТП произошло на внутренней стороне 35-го километра МКАД, движение затруднено на 6,8 километра, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T16:05:00+03:00
2025-10-04T17:01:00+03:00
происшествия
москва
мкад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866541_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_3b0288b5e54c207996b377b8714006f3.jpg
https://ria.ru/20251004/dtp-2046360737.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866541_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_05b215c02cf4466fed2210b7a931e5d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
Движение на МКАД затруднено из-за ДТП на 35-м километре

На 35-м километре МКАД произошло ДТП, движение затруднено на 6,8 километров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС и МВД
Сотрудники ДПС и МВД - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники ДПС и МВД. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ДТП произошло на внутренней стороне 35-го километра МКАД, движение затруднено на 6,8 километра, сообщил столичный департамент транспорта.
"На внутренней стороне 35-го километра МКАД (в районе съезда № 35А) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 6,8 километра", — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Спустя один час 19 минут департамент объявил о восстановлении движения.
"Движение на внутренней стороне 35-го километра МКАД восстановлено", - отметил дептранс.
На месте ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса с детьми в Дальнереченске. 4 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Приморье возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали дети
Вчера, 14:19
 
ПроисшествияМоскваМКАД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала