В Москве запустили тематический поезд, оформленный с участием "Роскосмоса"
14:38 04.10.2025 (обновлено: 15:37 04.10.2025)
В Москве запустили тематический поезд, оформленный с участием "Роскосмоса"
В Москве запустили тематический поезд, оформленный с участием "Роскосмоса"
Тематический поезд, оформленный совместно с "Роскосмосом" , запустили на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро столицы, запуск приурочен к открытию Национального... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:38:00+03:00
2025-10-04T15:37:00+03:00
земля, москва, максим ликсутов , роскосмос, московский метрополитен, общество
Земля, Москва, Максим Ликсутов , Роскосмос, Московский метрополитен, Общество
В Москве запустили тематический поезд, оформленный с участием "Роскосмоса"

Поезд, оформленный совместно с Роскосмосом, запустили на БКЛ метро в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗапуск тематического поезда метро "Роскосмос" в электродепо "Аминьевское" в Москве
Запуск тематического поезда метро Роскосмос в электродепо Аминьевское в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Запуск тематического поезда метро "Роскосмос" в электродепо "Аминьевское" в Москве
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Тематический поезд, оформленный совместно с "Роскосмосом" , запустили на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро столицы, запуск приурочен к открытию Национального космического центра, 90-летию Московского метрополитена и 68-летию запуска первого спутника Земли, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"Запустили тематический поезд "Роскосмос", который будет курсировать по Большой кольцевой линии (БКЛ) в течение полугода. Его появление приурочили к открытию Национального космического центра, а также к 90-летию Московского метрополитена и 68-летию запуска первого спутника Земли. Поезд оформили совместно московский транспорт и госкорпорация "Роскосмос", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что в течение полугода состав будет знакомить пассажиров с главными достижениями отечественной космонавтики - от первого спутника до самых современных технологий.
"В этом году Московский метрополитен отмечает 90-летие. Мы рады реализовывать совместные проекты с Роскосмосом. Новый тематический поезд позволит пассажирам ближе познакомиться с историей и достижениями отечественной космонавтики, а также увидеть, как технологии будущего становятся частью повседневной жизни", - добавил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Запуск тематического поезда метро Атом наш, приуроченный к 80-летию отечественной атомной промышленности - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Тематический поезд "Атом наш" запустили в московском метро
30 сентября, 22:22
 
