17:57 04.10.2025 (обновлено: 18:25 04.10.2025)
Россиянам назвали главные признаки мошенничества в сфере инвестиций
россия, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), инвестиции, мошенники
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД назвали основные признаки мошенничества в сфере инвестиций.
"Невероятная доходность. До 1400 процентов — так не бывает. Это главный признак обмана. Ложь о страховании. ЦБ не страхует частные инвестиции. Страхуются только вклады в официальных банках", — указано в материале в Telegram-канале ведомства.

В управлении также отметили, что зачастую мошенники просят перевести деньги на карту физлицу.
