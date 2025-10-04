Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с акциями от "М.Видео"

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мошенники стали рассылать россиянам письма на почту с щедрыми предложениями якобы от "М.Видео": аферисты сообщают о специальной акции, предлагая "уникальные возможности", а именно снижение цен до 50% и бесплатную доставку, передает корреспондент РИА Новости.

В письмах также указываются сроки "акции" и приводится ссылка, которая ведет на фишинговый сайт.

Спам-аналитик в " Лаборатории Касперского " Анна Лазаричева сообщила РИА Новости, что схема нацелена на широкую аудиторию пользователей. "Человеку на почту приходит письмо с щедрым предложением якобы от популярного бренда. Это могут быть, например, персональные скидки по индивидуальному промокоду или другие специальные условия. Зачастую злоумышленники рассылают такие письма от имени известных онлайн-магазинов", - пояснила она.

Так, чтобы воспользоваться якобы уникальной возможностью потенциальную жертву просят перейти по ссылке из письма. Если человек кликнет по ссылке, он попадет на поддельный ресурс, мимикрирующий под сайт магазина, от которого по легенде злоумышленников пришло письмо.

По словам эксперта, на поддельном сайте цена на товары будет подозрительно низкой, они будут предлагаться с крайне большими скидками. Когда пользователь попытается оформить заказ, его перенаправят на фальшивую страницу, где нужно заполнить данные платежной карты. Таким образом злоумышленники пытаются украсть денежные средства людей.

В свою очередь в "М.Видео-Эльдорадо" рассказали агентству, что компания регулярно сталкивается с попытками мошенников использовать бренды " М.Видео " и " Эльдорадо " для рассылки фишинговых писем и создания поддельных сайтов. Подобные кампании носят массовый характер и направлены на то, чтобы ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их персональным данным или средствам.