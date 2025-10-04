Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с акциями от "М.Видео" - РИА Новости, 04.10.2025
08:47 04.10.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с акциями от "М.Видео"
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с акциями от "М.Видео" - РИА Новости, 04.10.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с акциями от "М.Видео"
Мошенники стали рассылать россиянам письма на почту с щедрыми предложениями якобы от "М.Видео": аферисты сообщают о специальной акции, предлагая "уникальные... РИА Новости, 04.10.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с акциями от "М.Видео"

Мошенники стали рассылать россиянам письма с предложениями от "М.Видео"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мошенники стали рассылать россиянам письма на почту с щедрыми предложениями якобы от "М.Видео": аферисты сообщают о специальной акции, предлагая "уникальные возможности", а именно снижение цен до 50% и бесплатную доставку, передает корреспондент РИА Новости.
В письмах также указываются сроки "акции" и приводится ссылка, которая ведет на фишинговый сайт.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налогом
Вчера, 03:36
Спам-аналитик в "Лаборатории Касперского" Анна Лазаричева сообщила РИА Новости, что схема нацелена на широкую аудиторию пользователей. "Человеку на почту приходит письмо с щедрым предложением якобы от популярного бренда. Это могут быть, например, персональные скидки по индивидуальному промокоду или другие специальные условия. Зачастую злоумышленники рассылают такие письма от имени известных онлайн-магазинов", - пояснила она.
Так, чтобы воспользоваться якобы уникальной возможностью потенциальную жертву просят перейти по ссылке из письма. Если человек кликнет по ссылке, он попадет на поддельный ресурс, мимикрирующий под сайт магазина, от которого по легенде злоумышленников пришло письмо.
По словам эксперта, на поддельном сайте цена на товары будет подозрительно низкой, они будут предлагаться с крайне большими скидками. Когда пользователь попытается оформить заказ, его перенаправят на фальшивую страницу, где нужно заполнить данные платежной карты. Таким образом злоумышленники пытаются украсть денежные средства людей.
В свою очередь в "М.Видео-Эльдорадо" рассказали агентству, что компания регулярно сталкивается с попытками мошенников использовать бренды "М.Видео" и "Эльдорадо" для рассылки фишинговых писем и создания поддельных сайтов. Подобные кампании носят массовый характер и направлены на то, чтобы ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их персональным данным или средствам.
"Совместно с нашей службой безопасности мы постоянно мониторим подобные активности, оперативно блокируем мошеннические ресурсы и передаем информацию в компетентные органы. Важно помнить, что настоящие письма от "М.Видео" и "Эльдорадо" всегда приходят с официальных доменов компании, а переходить по подозрительным ссылкам крайне небезопасно", - прокомментировали в компании.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Мошенники стали использовать мессенджер Chatti для обмана россиян
2 октября, 03:52
 
ОбществоЛаборатория КасперскогоМошенничество
 
 
Заголовок открываемого материала