https://ria.ru/20251004/moshenniki-2046307689.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налогом
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налогом - РИА Новости, 04.10.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налогом
Мошенники от имени банков рассылают россиянам письма на электронную почту о якобы новом налоге, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T03:36:00+03:00
2025-10-04T03:36:00+03:00
2025-10-04T03:36:00+03:00
происшествия
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
https://ria.ru/20251003/moshennichestvo-2046079971.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, общество, россия
Происшествия, Общество, Россия
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налогом
Мошенники рассылают россиянам письма о якобы новом налоге
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мошенники от имени банков рассылают россиянам письма на электронную почту о якобы новом налоге, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, аферисты от имени банка рассылают по электронной почте предупреждения, что со счетов вскоре спишут новый налог. Если человек срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей. Предупреждения о новом налоге приходят клиентам от всех крупных банков. Мошенники стилизуют письма под каждый конкретный банк. Сумма "налога" начинается от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.
"Перейдя по имеющейся в письме ссылке откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания "заявления об отмене налога". Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету", - говорится в материалах.