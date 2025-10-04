Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии суд арестовал экс-депутата за незаконное пересечение границы
17:09 04.10.2025
В Молдавии суд арестовал экс-депутата за незаконное пересечение границы
В Молдавии суд арестовал экс-депутата за незаконное пересечение границы
2025-10-04T17:09:00+03:00
2025-10-04T17:09:00+03:00
в мире
Молоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Суд в Кишиневе назначил молдавскому экс-депутату Константину Цуцу, обвиняемому в коррупции и незаконном пересечении государственной границы Молдавии с Украиной, 30 суток ареста, сообщает местный телеканал TV8.
Суд в Кишиневе 22 сентября постановил объявить Цуцу в международный розыск, его обвиняют в мошенничестве и незаконном обогащении. В четверг вечером экс-депутат был задержан при попытке въехать в Молдавию. Он был помещен в изолятор в Кишиневе. В пятницу пресс-служба полиции республики сообщила, что против Цуцу заведено новое дело по факту незаконного пересечения границы Молдавии с Украиной. В субботу Цуцу предстал перед судом по рассмотрению запроса прокурора о заключении его под стражу на 30 суток. По словам прокурора Дорела Затика, Цуцу обвиняется в коррупции и незаконном пересечении государственной границы. Адвокат Юлиан Тимотин, в свою очередь, утверждает, что бывший депутат представил на границе паспорт для въезда в республику.
Суд выделил дело Плахотнюка о банковской афере в отдельное производство
29 сентября, 15:31
29 сентября, 15:31
"После задержания на 72 часа на пограничном переходе Вулканешты в ходе слушания в субботу, 4 октября, судьи постановили назначить Цуцу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Уголовные дела против Цуцу возбудили в 2019 году. Тогда следствие установило, что экс-депутат получил 20 тысяч евро от родственников мужчины, который находился под арестом. В обмен Цуцу обещал повлиять на прокуроров и помочь мужчине выйти на свободу, хотя реального влияния на правоохранительные органы не имел. Также, по данным прокуроров, было обнаружено, что имущество экс-депутата включало в себя автомобили и недвижимость, стоимость которых значительно превышала его доходы. Цуцу в прошлом профессиональный спортсмен, с 2014 по 2018 годы был депутатом от Демпартии, которую на тот момент возглавлял Владимир Плахотнюк. МВД России ранее заочно предъявило Плахотнюку обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков. По данным ведомства, он был одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, работу которого координировал Цуцу.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
В Молдавии заявили, что итоги выборов не отражают реальной картины
3 октября, 16:39
3 октября, 16:39
 
