На МКАД водитель погиб при наезде легковушки

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся на 89-м километре МКАД с машиной, которая остановилась из-за технической неисправности, водитель, стоявший на проезжей части, погиб, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Ранее столичный дептрнас сообщал о затруднении движения транспорта на протяжении 1,8 километра около места аварии.

"По предварительным данным, на 89-м километре МКАД водитель автомобиля "Черри" остановился из-за технической неисправности, после чего вышел на проезжую часть осмотреть автомобиль. В этот момент на неисправное транспортное средство совершил наезд водитель автомобиля "Чанган". В результате дорожной аварии 26-летний мужчина-пешеход от полученных травм скончался", - говорится в Telegram-канале ведомства.