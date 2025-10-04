https://ria.ru/20251004/mkad-2046427445.html
На МКАД водитель погиб при наезде легковушки
2025-10-04T22:52:00+03:00
происшествия
москва
россия
происшествия, москва, россия
На МКАД водитель погиб при наезде легковушки
На МКАД водитель, вышедший из машины из-за ее поломки, умер при наезде
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся на 89-м километре МКАД с машиной, которая остановилась из-за технической неисправности, водитель, стоявший на проезжей части, погиб, сообщает столичная Госавтоинспекция.
Ранее столичный дептрнас сообщал о затруднении движения транспорта на протяжении 1,8 километра около места аварии.
"По предварительным данным, на 89-м километре МКАД водитель автомобиля "Черри" остановился из-за технической неисправности, после чего вышел на проезжую часть осмотреть автомобиль. В этот момент на неисправное транспортное средство совершил наезд водитель автомобиля "Чанган". В результате дорожной аварии 26-летний мужчина-пешеход от полученных травм скончался", - говорится в Telegram-канале
ведомства.
Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего.