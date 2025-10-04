Рейтинг@Mail.ru
На МКАД водитель погиб при наезде легковушки - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/mkad-2046427445.html
На МКАД водитель погиб при наезде легковушки
На МКАД водитель погиб при наезде легковушки - РИА Новости, 04.10.2025
На МКАД водитель погиб при наезде легковушки
Легковой автомобиль столкнулся на 89-м километре МКАД с машиной, которая остановилась из-за технической неисправности, водитель, стоявший на проезжей части,... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T22:52:00+03:00
2025-10-04T22:52:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
https://ria.ru/20251004/dtp-2046360737.html
https://ria.ru/20251004/stavropole-2046417834.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На МКАД водитель погиб при наезде легковушки

На МКАД водитель, вышедший из машины из-за ее поломки, умер при наезде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся на 89-м километре МКАД с машиной, которая остановилась из-за технической неисправности, водитель, стоявший на проезжей части, погиб, сообщает столичная Госавтоинспекция.
Ранее столичный дептрнас сообщал о затруднении движения транспорта на протяжении 1,8 километра около места аварии.
На месте ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса с детьми в Дальнереченске. 4 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Приморье возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали дети
Вчера, 14:19
"По предварительным данным, на 89-м километре МКАД водитель автомобиля "Черри" остановился из-за технической неисправности, после чего вышел на проезжую часть осмотреть автомобиль. В этот момент на неисправное транспортное средство совершил наезд водитель автомобиля "Чанган". В результате дорожной аварии 26-летний мужчина-пешеход от полученных травм скончался", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
На месте ДТП на трассе Минеральные Воды — Кисловодск - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В ДТП на Ставрополье пострадали девять человек
Вчера, 20:57
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала