Премьер Грузии пообещал наказать участников митинга у дворца президента
Премьер Грузии пообещал наказать участников митинга у дворца президента - РИА Новости, 04.10.2025
Премьер Грузии пообещал наказать участников митинга у дворца президента
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал уголовным преступлением митинг у президентского дворца, по его словам, участники акции будут наказаны.
грузия
Премьер Грузии пообещал наказать участников митинга у дворца президента
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал уголовным преступлением митинг у президентского дворца, по его словам, участники акции будут наказаны.
"Мы предупредили этих людей, что примем самые строгие меры, эти строгие меры будут приняты сегодня на улице, конечно, любая попытка насилия будет пресечена, строгие меры будут приняты и в последующие дни. То, что мы видели на улице Атонели, является уголовным преступлением", - заявил премьер на брифинге.