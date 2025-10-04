Рейтинг@Mail.ru
Митинг в Тбилиси продолжается, несмотря на предупреждения спецназа
19:00 04.10.2025 (обновлено: 19:14 04.10.2025)
Митинг в Тбилиси продолжается, несмотря на предупреждения спецназа
2025
Митингующие в Тбилиси продолжают забрасывать камнями резиденцию президента Грузии, несмотря на предупреждения спецназа, передает корреспондент РИА Новости.
тбилиси, в мире, грузия, каха каладзе (мэр тбилиси)
Тбилиси, В мире, Грузия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
Митинг в Тбилиси продолжается, несмотря на предупреждения спецназа

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси продолжают забрасывать камнями здание резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, несмотря на предупреждения находящихся там сотрудников спецназа, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет.
Как передает корреспондент агентства, силовики запустили голосовое предупреждение к митингующим, но те продолжают бросать камни.
В субботу в Грузии в 64 муниципалитетах и районах проходят выборы в органы местного самоуправления. Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявила бойкот выборам, звучали призывы к проведению протестных акций. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, среди них - действующий глава города от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.
Многотысячное шествие оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Тбилиси началось многотысячное шествие оппозиции
