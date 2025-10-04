Рейтинг@Mail.ru
12:01 04.10.2025
Минюст попросил Верховный суд ликвидировать "Партию роста"
Министерство юстиции просит ликвидировать "Партию роста", сказано в данных Верховного суда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2025
партия роста, россия, общество, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), борис титов
Партия Роста, Россия, Общество, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Борис Титов
Здание министерства юстиции Российской Федерации
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министерство юстиции просит ликвидировать "Партию роста", сказано в данных Верховного суда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суд поступило административное исковое заявление министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА", - сказано в данных.
Дата заседания еще не назначена.
Партия была создана в 2016 году уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
В ходе съездов "Партии роста" и "Новых людей" 24 декабря 2023 года председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Окончательно слияние состоялось 19 апреля 2024 года, объединенная партия сохранила название "Новые люди".
Партия РостаРоссияОбществоАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Борис Титов
 
 
