Минюст попросил Верховный суд ликвидировать "Партию роста"
Минюст попросил Верховный суд ликвидировать "Партию роста"
Министерство юстиции просит ликвидировать "Партию роста", сказано в данных Верховного суда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2025
партия роста
россия
общество
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
борис титов
россия
Минюст попросил Верховный суд ликвидировать "Партию роста"
