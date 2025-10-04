Губернатор Тульской области поучаствовал в конгрессе PromSpace

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в пленарной сессии "Сделано в России: стратегия технологического лидерства и национального суверенитета", она состоялась в рамках Национального промышленного конгресса PromSpace, сообщает пресс-служба регправительства.
Глава региона обозначил основные направления, которые поспособствуют экономическому росту области в ближайшие 5-10 лет.
Миляев рассказал о модернизации тульских объектов здравоохранения
18 сентября, 09:40
В частности, речь зашла о промышленной отрасли. По словам губернатора, эта сфера занимает 48% в валовом региональном продукте. Так, в регионе функционируют индустриальный парк и особая экономическая зона "Узловая", территории опережающего развития "Ефремов" и "Алексин".
Базовыми отраслями промышленности в пресс-службе назвали оборонно-промышленный комплекс, химию, металлургию, автомобилестроение и пищевую промышленность.
Например, химическая продукция, выпускаемая в Тульской области, экспортируется в Китай, Турцию, Индию и другие страны. В общем экспорте товаров из региона эта сфера занимает первое место.
Также Миляев рассказал о развитии автомобильной отрасли в регионе. Расположенное в особой экономической зоне "Узловая" предприятие Haval является заводом полного цикла автопроизводителя Great Wall Motor. В 2024 году с конвейера сошли более 132 тысяч автомобилей.
Все ведущие предприятия базовых отраслей развивают импортозамещающие производства, отмечают в пресс-службе. Так, в регионе запущен выпуск сортового проката из конвертерной стали и углекислоты, аммиачной селитры, карбамида и других. В области также строят заводы по переработке масличных культур. Среди них – предприятия по глубокой переработке гороха. Уже построен завод по переработке технической конопли.
По нацпроекту "Новые материалы и химия" в Туле строится современный научно-исследовательский кластер "Композитная долина". Создан научно-производственный центр БАС "Туладрон". На нем специалисты собирают отдельные типы беспилотных авиационных систем.
Также глава региона отметил важность обеспечения взаимодействия науки и бизнеса. Так, в области действует научно-образовательный центр "ТулаТЕХ", он объединил образовательные учреждения и промышленные предприятия. Также на базе Тульского государственного университета создана Передовая инженерная школа. Она позволяет студентам работать над проектами реальных предприятий уже во время обучения.
Пристальное внимание в регионе уделяется образованию и подготовке квалифицированных кадров. Ключевым проектом в этом направлении в пресс-службе называют новый университетский кампус. Он объединит более 3 тысяч молодых ученых.
"Мы и дальше будем поддерживать наши базовые отрасли. Совершенно точно предприятия базовых отраслей будут делать все для того, чтобы углублять автоматизацию, роботизацию, делать свои технологические процессы более современными и, если не опережающими время, то соответствующими этому времени. Второе, что мы будем делать – доводить до запуска те разноплановые проекты, которые уже начали реализовывать. И третье – будем выполнять задачи, которые стоят перед нами в рамках национальных проектов", – отметил Миляев, его слова приводит пресс-служба.
Дмитрий Миляев: Тульская область – регион стремительного развития
18 сентября, 10:00