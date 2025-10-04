Губернатор Тульской области поучаствовал в конгрессе PromSpace

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в пленарной сессии "Сделано в России: стратегия технологического лидерства и национального суверенитета", она состоялась в рамках Национального промышленного конгресса PromSpace, сообщает пресс-служба регправительства.

Глава региона обозначил основные направления, которые поспособствуют экономическому росту области в ближайшие 5-10 лет.

В частности, речь зашла о промышленной отрасли. По словам губернатора, эта сфера занимает 48% в валовом региональном продукте. Так, в регионе функционируют индустриальный парк и особая экономическая зона "Узловая", территории опережающего развития "Ефремов" и "Алексин".

Базовыми отраслями промышленности в пресс-службе назвали оборонно-промышленный комплекс, химию, металлургию, автомобилестроение и пищевую промышленность.

Например, химическая продукция, выпускаемая в Тульской области, экспортируется в Китай, Турцию, Индию и другие страны. В общем экспорте товаров из региона эта сфера занимает первое место.

Также Миляев рассказал о развитии автомобильной отрасли в регионе. Расположенное в особой экономической зоне "Узловая" предприятие Haval является заводом полного цикла автопроизводителя Great Wall Motor. В 2024 году с конвейера сошли более 132 тысяч автомобилей.

Все ведущие предприятия базовых отраслей развивают импортозамещающие производства, отмечают в пресс-службе. Так, в регионе запущен выпуск сортового проката из конвертерной стали и углекислоты, аммиачной селитры, карбамида и других. В области также строят заводы по переработке масличных культур. Среди них – предприятия по глубокой переработке гороха. Уже построен завод по переработке технической конопли.

По нацпроекту "Новые материалы и химия" в Туле строится современный научно-исследовательский кластер "Композитная долина". Создан научно-производственный центр БАС "Туладрон". На нем специалисты собирают отдельные типы беспилотных авиационных систем.

Также глава региона отметил важность обеспечения взаимодействия науки и бизнеса. Так, в области действует научно-образовательный центр "ТулаТЕХ", он объединил образовательные учреждения и промышленные предприятия. Также на базе Тульского государственного университета создана Передовая инженерная школа. Она позволяет студентам работать над проектами реальных предприятий уже во время обучения.

Пристальное внимание в регионе уделяется образованию и подготовке квалифицированных кадров. Ключевым проектом в этом направлении в пресс-службе называют новый университетский кампус. Он объединит более 3 тысяч молодых ученых.