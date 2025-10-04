Эксперт объяснил, почему банки массово обнуляют лимиты по кредиткам

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Массовое обнуление лимитов по кредитным картам связано с ужесточением требований к предельной долговой нагрузке, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
По его словам, если этот показатель превышает 80%, банк очень ограничен в возможности выдавать новые кредиты. Если ПДН варьируется от 50 до 80% банк может выдать некоторое количество кредитных продуктов.
Но ЦБ использует и другие инструменты для снижения уровня долговой нагрузки - т.н. макропруденциальные надбавки. При этом в их расчете учитываются и лимиты по кредитным картам, даже если они не используются.
Клиенты, которые используют только беспроцентный период или вовсе не пользуются картой в связи с этим также оказываются под пристальным вниманием.
"Банк оценивает не только доходы и расходы по каждому клиенту, но и сравнивает упущенную выгоду с реальной стоимостью капитала", — резюмирует Эльман Мехтиев. Он советует поискать другой банк, если условия не устраивают.
