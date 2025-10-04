Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему банки массово обнуляют лимиты по кредиткам - РИА Новости, 04.10.2025
03:05 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/mikhteev-2046304613.html
Эксперт объяснил, почему банки массово обнуляют лимиты по кредиткам
Эксперт объяснил, почему банки массово обнуляют лимиты по кредиткам - РИА Новости, 04.10.2025
Эксперт объяснил, почему банки массово обнуляют лимиты по кредиткам
Массовое обнуление лимитов по кредитным картам связано с ужесточением требований к предельной долговой нагрузке, рассказал агентству “Прайм” генеральный... РИА Новости, 04.10.2025
эльман мехтиев, ассоциация развития финансовой грамотности, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Эльман Мехтиев, Ассоциация развития финансовой грамотности, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика
Эксперт объяснил, почему банки массово обнуляют лимиты по кредиткам

Михтеев: банки обнуляют лимиты по кредиткам из-за требований к долговой нагрузке

© iStock.com / filadendronДевушка с банковской картой и ноутбуком
Девушка с банковской картой и ноутбуком
© iStock.com / filadendron
Девушка с банковской картой и ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Массовое обнуление лимитов по кредитным картам связано с ужесточением требований к предельной долговой нагрузке, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
По его словам, если этот показатель превышает 80%, банк очень ограничен в возможности выдавать новые кредиты. Если ПДН варьируется от 50 до 80% банк может выдать некоторое количество кредитных продуктов.
Но ЦБ использует и другие инструменты для снижения уровня долговой нагрузки - т.н. макропруденциальные надбавки. При этом в их расчете учитываются и лимиты по кредитным картам, даже если они не используются.
Клиенты, которые используют только беспроцентный период или вовсе не пользуются картой в связи с этим также оказываются под пристальным вниманием.
"Банк оценивает не только доходы и расходы по каждому клиенту, но и сравнивает упущенную выгоду с реальной стоимостью капитала", — резюмирует Эльман Мехтиев. Он советует поискать другой банк, если условия не устраивают.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Эксперт объяснил, что будет с кредитом, если банк лишили лицензии
16 сентября, 02:15
 
Эльман МехтиевАссоциация развития финансовой грамотностиЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
 
 
