В МИД Армении ответили на вопрос о присутствии российских пограничников

ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Парафированное мирное соглашение между Ереваном и Баку не касается присутствия в Армении российских пограничников, заявила в интервью изданию PassBlue пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.
Представителя армянского внешнеполитического ведомства спросили, означает ли мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном уход российских пограничников, патрулирующих армяно-иранскую границу.
"Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, так что это не относится к мирному соглашению, которое мы парафировали", - сказала Бадалян.
В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. В 2024 году власти Армении отказались от услуг российских пограничников в ереванском аэропорту "Звартноц" и на контрольно-пропускных пунктах на армяно-иранской границе. С 1 августа 2024 года военнослужащие армянских погранвойск приступили к самостоятельной охране госграницы в "Звартноце", без участия российских коллег. А с 1 января 2025 года на КПП на армяно-иранской государственной границе служат только военнослужащие пограничных войск Армении, без россиян. При этом, согласно договоренности, достигнутой с российской стороной, погранвойска Службы нацбезопасности Армении продолжают участвовать в совместной с российскими пограничниками охране госграницы между Арменией и Ираном (за исключением службы на КПП) и границы Армении и Турции.
