Рейтинг@Mail.ru
В МИД Армении ответили на вопрос о присутствии российских пограничников - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/mid-2046412072.html
В МИД Армении ответили на вопрос о присутствии российских пограничников
В МИД Армении ответили на вопрос о присутствии российских пограничников - РИА Новости, 04.10.2025
В МИД Армении ответили на вопрос о присутствии российских пограничников
Парафированное мирное соглашение между Ереваном и Баку не касается присутствия в Армении российских пограничников, заявила в интервью изданию PassBlue... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T20:19:00+03:00
2025-10-04T20:19:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
ереван
никол пашинян
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_0:294:3023:1994_1920x0_80_0_0_c385c5c2c4dc6ecbae1fe107d32a4bab.jpg
https://ria.ru/20251003/armenija-2046148718.html
https://ria.ru/20250930/glava-2045295011.html
армения
азербайджан
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_291:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_750ec31e406c5b607452e1d837a532b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
В МИД Армении ответили на вопрос о присутствии российских пограничников

Бадалян: соглашение Еревана и Баку не касается российских пограничников

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Парафированное мирное соглашение между Ереваном и Баку не касается присутствия в Армении российских пограничников, заявила в интервью изданию PassBlue пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.
Представителя армянского внешнеполитического ведомства спросили, означает ли мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном уход российских пограничников, патрулирующих армяно-иранскую границу.
Ереван - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Армения заявила о несогласии с требованиями Азербайджана по миру
3 октября, 12:31
"Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, так что это не относится к мирному соглашению, которое мы парафировали", - сказала Бадалян.
В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. В 2024 году власти Армении отказались от услуг российских пограничников в ереванском аэропорту "Звартноц" и на контрольно-пропускных пунктах на армяно-иранской границе. С 1 августа 2024 года военнослужащие армянских погранвойск приступили к самостоятельной охране госграницы в "Звартноце", без участия российских коллег. А с 1 января 2025 года на КПП на армяно-иранской государственной границе служат только военнослужащие пограничных войск Армении, без россиян. При этом, согласно договоренности, достигнутой с российской стороной, погранвойска Службы нацбезопасности Армении продолжают участвовать в совместной с российскими пограничниками охране госграницы между Арменией и Ираном (за исключением службы на КПП) и границы Армении и Турции.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Армения обсудила расширение взаимодействия с НАТО
30 сентября, 09:18
 
В миреАрменияАзербайджанЕреванНикол ПашинянИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала