Мерц заявил об ужесточении позиции своей партии по отношению к АдГ - РИА Новости, 04.10.2025
01:52 04.10.2025
Мерц заявил об ужесточении позиции своей партии по отношению к АдГ
Мерц заявил об ужесточении позиции своей партии по отношению к АдГ
Мерц заявил об ужесточении позиции своей партии по отношению к АдГ

Мерц намерен ужесточить позицию по отношению к правой партии АдГ

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об ужесточении позиции своей партии Христианско-демократического союза (ХДС) по отношению к правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), передает телерадиокомпания MDR со ссылкой на главу немецкого правительства.
"Канцлер Фридрих Мерц заявил, что его партия будет жёстче относиться к АдГ", - передает MDR.
Отмечается, что Мерц исключил также какое-либо сотрудничество с АдГ и предостерег, что в федеральной земле Саксония-Анхальт после выборов в сентябре 2026 года пост премьер-министра может занять представитель этой партии.
АдГ в День германского единства 3 октября обвинила правительство Мерца в расколе страны.
Согласно исследованию, проведенному в сентябре институтом INSA для газеты Bild, доля недовольных работой Мерца продолжает возрастать среди жителей Германии, она достигла уже 65%.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
