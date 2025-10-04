https://ria.ru/20251004/merts-2046302451.html
Мерц заявил об ужесточении позиции своей партии по отношению к АдГ
Мерц заявил об ужесточении позиции своей партии по отношению к АдГ
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об ужесточении позиции своей партии Христианско-демократического союза (ХДС) по отношению к правой партии "Альтернатива для РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T01:52:00+03:00
в мире
германия
саксония-анхальт
фридрих мерц
хдс/хсс
bild
