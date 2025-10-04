Премьер Италии прокомментировала ответ ХАМАС на план Трампа

"Я с большим вниманием слежу за развитием событий в Газе и вновь выражаю полную поддержку усилиям президента Трампа, направленным на установление мира на Ближнем Востоке. Приоритетом для всех сейчас должно быть достижение прекращения огня, которое приведет к немедленному освобождению всех заложников", - написала Мелони.