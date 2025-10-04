Рейтинг@Mail.ru
Премьер Италии прокомментировала ответ ХАМАС на план Трампа
02:42 04.10.2025
Премьер Италии прокомментировала ответ ХАМАС на план Трампа
Премьер Италии прокомментировала ответ ХАМАС на план Трампа
Премьер Италии прокомментировала ответ ХАМАС на план Трампа

Мелони призвала к прекращению огня в Газе и немедленному освобождению заложников

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони, комментируя ответ палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа, заявила в соцсети Х, что приоритетом в рамках урегулирования ближневосточного конфликта должно быть прекращение огня с последующим освобождением заложников.
"Я с большим вниманием слежу за развитием событий в Газе и вновь выражаю полную поддержку усилиям президента Трампа, направленным на установление мира на Ближнем Востоке. Приоритетом для всех сейчас должно быть достижение прекращения огня, которое приведет к немедленному освобождению всех заложников", - написала Мелони.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой
Вчера, 22:57
Она добавила, что Италия по-прежнему готова внести свой вклад в урегулирование конфликта.
Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Трамп призвал Израиль остановить бомбардировку Газы
00:26
 
