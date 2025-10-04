Премьер Италии прокомментировала ответ ХАМАС на план Трампа

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони, комментируя ответ палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа, заявила в соцсети Х, что приоритетом в рамках урегулирования ближневосточного конфликта должно быть прекращение огня с последующим освобождением заложников.
"Я с большим вниманием слежу за развитием событий в Газе и вновь выражаю полную поддержку усилиям президента Трампа, направленным на установление мира на Ближнем Востоке. Приоритетом для всех сейчас должно быть достижение прекращения огня, которое приведет к немедленному освобождению всех заложников", - написала Мелони.
Она добавила, что Италия по-прежнему готова внести свой вклад в урегулирование конфликта.
Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.