"Ангарский маньяк" Попков рассказал, зачем возил с собой топорик

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Маньяк из Иркутской области Михаил Попков, убивший 89 человек, рассказал, что топорик, которым он зарубил одну из жертв, он возил с собой для ремонта в купленной квартире, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Бывший милиционер Михаил Попков, известный по прозвищу "ангарский маньяк", охотился на людей с 90-х годов. На его счету 89 убийств, что делает его самым кровавым маньяком в истории России СССР . Его арестовали еще в 2012 году, однако новые эпизоды преступлений появляются до сих пор. Попков отбывает пожизненный срок.

Одна из жертв маньяка - 36-летняя женщина, работавшая уборщицей в ангарской школе. Попков встретил ее в парке "Современник" в 2011 году. Как следует из материалов, жестоко избив женщину, он стал рубить ее топором по голове, затем облил ацетоном и поджог.

Во время допроса Попков рассказал, что зимой 2011 года купил квартиру, которую оформили на его дочь. В то время он работал в охранном предприятии. "Когда отдыхал после смены, ездил в купленную квартиру делать ремонт, для этого брал с собой рюкзак, в котором были разные мелочи, в том числе небольшой топорик..., ацетон в пластиковой бутылке", - говорится в документе. Именно этот топор он использовал для убийства женщины, а потом выкинул его.