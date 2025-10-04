"Ангарский маньяк" рассказал, как убивал женщин

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Самый кровавый маньяк в истории России и СССР Михаил Попков заявил, что из-за большого количества убийств они накладывались у него одно на другое, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Бывший милиционер Михаил Попков, известный по прозвищу "ангарский маньяк", охотился на людей с 90-х годов. На его счету 89 убийств, что делает его самым кровавым маньяком в истории России СССР . Его арестовали еще в 2012 году, однако новые эпизоды преступлений появляются до сих пор. Попков отбывает пожизненный срок.

Одна из жертв маньяка - 36-летняя женщина, работавшая уборщицей в ангарской школе. Попков встретил ее в парке "Современник" в 2011 году, когда возвращался домой после ремонта в купленной квартире. Во время допроса Попков рассказал, что помнит, как поссорился с женщиной, разозлился, решил ее убить и пошел вслед за ней.

« "Затем все происходило быстро, он точно последовательность событий не помнит, так как прошло много времени, и у него было совершено много убийств женщин, они накладываются одно на другое", - говорится в материалах.

Как выяснили следователи, жестоко избив женщину, он ее придушил, а затем стал бить топором по голове. Тело он затащил в кирпичное строение в парке, облил ацетоном и поджег.