05:27 04.10.2025
"Ангарский маньяк" рассказал, как убивал женщин
© Фото : Прокуратура Иркутской области/TelegramМихаил Попков в суде
Михаил Попков в суде - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : Прокуратура Иркутской области/Telegram
Михаил Попков в суде. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Самый кровавый маньяк в истории России и СССР Михаил Попков заявил, что из-за большого количества убийств они накладывались у него одно на другое, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Бывший милиционер Михаил Попков, известный по прозвищу "ангарский маньяк", охотился на людей с 90-х годов. На его счету 89 убийств, что делает его самым кровавым маньяком в истории России и СССР. Его арестовали еще в 2012 году, однако новые эпизоды преступлений появляются до сих пор. Попков отбывает пожизненный срок.
Одна из жертв маньяка - 36-летняя женщина, работавшая уборщицей в ангарской школе. Попков встретил ее в парке "Современник" в 2011 году, когда возвращался домой после ремонта в купленной квартире. Во время допроса Попков рассказал, что помнит, как поссорился с женщиной, разозлился, решил ее убить и пошел вслед за ней.
«
"Затем все происходило быстро, он точно последовательность событий не помнит, так как прошло много времени, и у него было совершено много убийств женщин, они накладываются одно на другое", - говорится в материалах.
Как выяснили следователи, жестоко избив женщину, он ее придушил, а затем стал бить топором по голове. Тело он затащил в кирпичное строение в парке, облил ацетоном и поджег.
За это убийство в конце августа текущего года Попков получил 9,5 лет колонии. С учетом предыдущих приговоров окончательно ему назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.
